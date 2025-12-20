日本最新「首都直下型地震」預測　最壞致1.8萬人死40萬棟樓全毀

日本政府12月19日（周五）發布最新預測，假如東京發生7.3級地震，最壞情況下預計將有約18,000人死亡，40萬棟房屋將徹底損毀，經濟損失約83萬億日圓（約4.1萬億港元）。



綜合《日本時報》（Japan Times）與共同網報道，東京在未來30年內發生大地震的機率高達70%。假如東京南部發生7級地震，週邊縣市也將普遍感受到震感。這將導致東京、埼玉、千葉和神奈川等縣出現大量傷亡。

日本媒體就「首都直下型地震」最新預測的報道：

東京地震亦將造成約83萬億日圓（約4.1萬億港元）的經濟損失，並嚴重癱瘓日本的政治、政府和商業等核心功能。

據報道，這是日本政府12年來再次發布此類地震預測報告。與2013年的預測相比，最新預測顯示，由於東京的防震準備更加充分，死亡人數、財產及經濟損失都有所下降。

然而，鑑於大多數政府部門大樓都位於東京市中心，政府運作預計將受到阻礙。報告亦指出，由於已採取臨時抗震措施，這些建築物倒塌的可能性很小。

預計大部分死亡人數（約12,000人）將由火災造成，約5,300人死於建築物倒塌。

上述損失估計是基於最壞情況，即在冬季午後，伴隨每小時約28.8公里的強風。預計將導致約40萬棟建築物完全損毀，其中11萬棟預計由地震直接造成，27萬棟由其後的火災造成。

約840萬人將滯留在首都，公共交通的停駛將導致人們無法返回家園。預計遊客和商務旅客人數將高達88萬人。預計地震發生兩週後，避難所將容納多達480萬名疏散人員，其中包括最初留在家中但最終食物和物資耗盡的人。

政府正致力提高首都民眾對發生此類地震可能性的認知，以便做好應對準備。

與2013年的預測相比，最新報告預計，由於安裝了地震斷路器（旨在檢測到地震時自動切斷電源）以及生活方式的改變（例如戒煙），房屋和工作場所明火的使用率降低，火災發生的可能性也隨之降低，因此預計建築物損毀數量將減少30%。

這些因素也使預計死亡人數將比12年前的預估降低了20%以上。

緊急措施計劃未達標

在2015年制定的緊急措施基本計劃中，政府曾計劃在2024財年將預計損失水準降低至2013年估計值的一半左右。

然而，這一目標並未實現。

鑑於距離上次報告已超過十年，政府於2023年設立了一個特別委員會，負責更新潛在損失評估，此次評估由該委員會編制。