英國王室記者爆料：梅根被助手稱為「自戀的反社會者」

英國一本有關王室的新書稱,英國哈里王子(Prince Harry)的妻子梅根(Meghan, Duchess of Sussex)因要求苛刻而被助手稱為「自戀的反社會者」;助手們也在哈里和梅根離開王室後自稱「薩塞克斯倖存者俱樂部」(Sussex Survivors' Club)。



英國《鏡報》稱,由《泰晤士報》王室記者瓦倫丁・洛(Valentine Low)撰寫的新書《Courtiers: The Hidden Power Behind The Crown》,聲稱揭開了哈里夫婦脫離王室前所發生的事情內幕。

新書指哈里夫婦和助手之間的關係,在他們的南太平洋之行後急速惡化。當時,哈里告訴受邀採訪那次王室之行的媒體成員說:「感謝你們的到來,儘管你們沒有受邀。」

英國哈里王子與夫人梅根訪問2018年訪問澳洲、斐濟、湯加及新西蘭,全程表現開心與親民,但英國王室記者出書爆料說,梅根不滿自己此行沒有報酬。圖為他們當年訪問澳洲時,與民眾一同參與瑜伽伸展。(Getty)

新書稱:「這非常無禮,而且不正確。媒體受邀採訪那次行程。後來,哈里的助手告訴他,他的言論有多麼糟糕。哈里回答說:『好吧,你不應該讓我去做的。』哈里的任性行為在很大程度上揭示了這對夫婦與助手們之間不斷惡化的關係。

「事情是如此的糟糕,以至於哈里和梅根的助手後來自稱為蘇塞克斯倖存者俱樂部。」

▼更多有關哈里王子夫婦的照片及富爭議言行,請點擊放大觀看:

+ 1

梅根精心策劃「脫英」?

作者還寫道:「消息人士稱,助手們為梅根起了一個糟糕的綽號:『自戀的反社會者」。

《每日郵報》也引述新書說,梅根的助手們相信,梅根精心策劃脫離王室,過程中還留下「證據痕跡」。

書中形容這些助手為「不錯的人」,他們相信梅根並且「願意做任何事情」來幫助這對夫婦取得成功。但助手們後來相信,梅根是有預謀脫離王室的。他們「懷疑她最終是想賺錢」,而她能做到這一點的唯一方法就是離開王室,回到美國。

新書稱,2018年10月,梅根代表王室訪問澳洲時,曾抱怨不明白自己為什麼要與人握手和現身公眾場合。據報有工作人員聽到她說:「我不敢相信我沒有為此獲得報酬。」

懶人包|梅根與哈里王子專訪大爆英國王室內幕 一個圖輯看清他們都說了什麼?(點圖放大瀏覽👇👇👇)

+ 10

本文獲《聯合早報》授權轉載