愛潑斯坦案相片公布｜安德魯躺5女腿上　英媒：在王室莊園拍攝

美國司法部12月19日公布數千份與已故富豪及淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）案有關經過大量刪減的文件。其中一張照片中，英國安德魯前王子（Andrew Mountbatten-Windsor）當時橫躺在5名女子的大腿上，面帶笑容，英媒指現場為英國王室的桑德林漢姆莊園（Sandringham House）。



在捲入愛潑斯坦案後，安德魯如今已被英國王室剝奪全部王室頭銜。在涉案照片中，他側躺在5名面部被遮蓋的女子腿上，而愛潑斯坦的前女友馬克斯韋爾（Ghislaine Maxwell）則在後方，低頭笑看安德魯。在她身旁也站著一名神秘女子。

英國天空新聞（Sky News）報道，這張照片是在安德魯母親、已故英國女王伊莉莎伯二世（Queen Elizabeth II）的桑德林漢姆莊園拍攝。現任英國國王查理斯三世（King Charles III）今年將在那裏和家人度過聖誕節。

另一張據指拍攝於2002年的照片顯示，馬克斯韋爾在邱吉爾作戰室（Churchill War Rooms，為一間博物館）擺姿勢拍照，在場的還有美國前總統柯林頓（Bill Clinton）和奧斯卡影帝奇雲史柏西（Kevin Spacey）等人。

據報道，安德魯曾邀請愛潑斯坦和馬克斯韋爾2000年6月22日參加英國皇家馬會淑女日活動（Ladies Day at Royal Ascot）。已故英女王和王太后當時也有出席這場活動，但安德魯曾表示，愛潑斯坦和馬克斯韋爾是作為他的賓客出席。

《衛報》指，這些照片有助於說明，安德魯是如何幫助愛潑斯坦等人接觸英國上流社會。