澳洲槍擊案滿一週舉國默哀1分鐘　總理下令全面檢視情報執法部門

澳洲悉尼邦迪海灘（Bondi Beach）12月14日爆發大規模槍擊案，造成15人死亡。數百萬澳洲民眾將於21日晚上6時47分，即事發一刻的同樣時間，點燃蠟燭默哀一分鐘，以悼念事件死傷者。與此同時，總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）宣布將對該國的執法和情報機構進行審查，以評估相關機構是否有足夠能力應對恐襲。



路透社及法媒報道，澳洲聯邦政府和新南威爾斯州政府此前宣布將21日列為全國反思日（National Day of Reflection），呼籲全國民眾當天入夜後於窗邊點亮燭光悼念罹難者。

2025年12月21日，澳洲悉尼邦迪海灘（Bondi Beach），當地在槍擊案發生一週後舉行悼念活動，警員在附近戒備。（Reuters）

阿爾巴尼斯21日傍晚前往邦迪海灘參加悼念活動，他此前曾表示：「（希望大家）從日常生活的喧囂中撥出60秒，獻給15名本該與我們同在的澳洲人。」

阿爾巴尼斯當日早上召開國家安全會議後宣布，將對聯邦政府的情報和執法部門進行全面檢視，以評估情報及執法部門目前的權力、結構和程序等等。

2025年12月21日，澳洲悉尼邦迪海灘（Bondi Beach），當地在槍擊案發生一週後舉行悼念活動，安全人員在附近的邦迪酒店樓頂執勤戒備。（Reuters）

阿爾巴尼斯強調，這次襲擊事件加劇澳洲的安全環境變化，安全部門必須處於最佳的狀態進行應對，希望能在明年4月完成並公布評估結果。