愛潑斯坦文件大面積塗黑　兩黨斥掩蓋　特朗普恐淪「深層政府」

美國司法部本周公開約30萬頁已故富豪愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）性販運案相關文件，然而，文件中存在大量塗黑與刪節，不僅引發受害者強烈不滿，更招致共和、民主兩黨議員的抨擊，質疑此舉意在保護權貴而非受害者。有學者指出，這些文件或助長陰謀論傳播，令特朗普政府也陷入「深層政府（Deep State）」疑雲。



逾百頁法庭文件全部塗黑

美國國會去年11月通過的一項跨黨派法律，司法部被強制要求在本週五前披露所有由聯邦調查局（FBI）和司法部持有的愛潑斯坦檔案。惟首批公佈的資料僅佔總數據的一小部分，而且包含大量修訂。其中，一份長達119頁標記為「紐約大陪審團」的文件被整份塗黑。另有列出254名按摩師的名單，其姓名全部以黑條覆蓋，旁註標示為「為保護潛在受害者資訊而修訂」。

此舉引發愛潑斯坦案倖存者的憤怒。受害者Marina Lacerda質問：「我們到底是在保護倖存者，還是在保護這些權貴男性？」另一位受害者Jess Michaels則表示，她花費數小時搜尋文件，卻找不到自己的受害者陳述或報案紀錄，痛批「這難道就是政府能做的極限嗎？即使有國會法案也無法為我們伸張正義」。

學者：特朗普政府面臨「深層政府」指控

檔案的不完整激怒了共和黨人。眾議員格林（Marjorie Taylor Greene）批評此舉與「讓美國再次偉大」（MAGA）運動背道而馳，並警告支持者正因失望而離去。

多名保守派KOL也公開抨擊。其中Owen Shroyer直言：「他們掩蓋了愛潑斯坦檔案，現在沒有其他說法了」。

政治策略師與學者指出，這種缺乏透明度的做法強化了特朗普支持者對腐敗體制的看法。奧克拉荷馬大學政治學教授瑞秋·布魯姆（Rachel Blum）警告，特朗普面臨「變成深層政府（Deep State）」的風險，這可能會損害其信譽，並影響共和黨在2026年期中選舉的選情。