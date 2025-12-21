愛潑斯坦案｜至少16照公開不足一天「被消失」　其中一張涉特朗普

美國司法部12月19日公布數千份與已故富豪及淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）案有關的文件，並將其上傳至部門公開網站。有美媒翌日發現，至少16張一度公開的涉案照片無故被刪除，其中一張可以看到美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的身影。



《紐約時報》20日報道，涉及特朗普的「被消失」照是於愛潑斯坦位於曼哈頓住所拍攝，其中可以看到裝着大量照片的抽屜，內裏至少有一張照片涉及特朗普。

司法部並未解釋為何刪除相關圖片，部門發言人也沒有回覆置評要求。眾議院監督委員會的民主黨人事後在社交媒體上重新發布該照片，詢問司法部長邦迪（Pam Bondi）該照片是否真的已被刪除，並質疑是否有更多涉案資訊被隱瞞。

報道指，其餘被消失的文件包括愛潑斯坦為於紐約豪宅的「性侵按摩室」照片以及裸體女性的繪畫和照片。

據公開的資料，該按摩室位於愛潑斯坦睡房走廊盡頭，房間內擺滿潤滑劑、球形銀鍊等物品。調查人員稱，不少性侵案都是於該處發生，其中一些受害者是未成年少女。

不過，只有部份按摩室圖片及裸女遭刪除，司法部網站上至今仍保留着其他可以看到按摩室及裸女的照片。