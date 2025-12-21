愛潑斯坦案｜至少16照公開不足一天「被消失」 其中一張涉特朗普
撰文：劉耀洋
出版：更新：
美國司法部12月19日公布數千份與已故富豪及淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）案有關的文件，並將其上傳至部門公開網站。有美媒翌日發現，至少16張一度公開的涉案照片無故被刪除，其中一張可以看到美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的身影。
《紐約時報》20日報道，涉及特朗普的「被消失」照是於愛潑斯坦位於曼哈頓住所拍攝，其中可以看到裝着大量照片的抽屜，內裏至少有一張照片涉及特朗普。
司法部並未解釋為何刪除相關圖片，部門發言人也沒有回覆置評要求。眾議院監督委員會的民主黨人事後在社交媒體上重新發布該照片，詢問司法部長邦迪（Pam Bondi）該照片是否真的已被刪除，並質疑是否有更多涉案資訊被隱瞞。
報道指，其餘被消失的文件包括愛潑斯坦為於紐約豪宅的「性侵按摩室」照片以及裸體女性的繪畫和照片。
據公開的資料，該按摩室位於愛潑斯坦睡房走廊盡頭，房間內擺滿潤滑劑、球形銀鍊等物品。調查人員稱，不少性侵案都是於該處發生，其中一些受害者是未成年少女。
不過，只有部份按摩室圖片及裸女遭刪除，司法部網站上至今仍保留着其他可以看到按摩室及裸女的照片。
淫媒愛潑斯坦案｜司法部公開大陪審團證詞 揭未成年少女受害細節愛潑斯坦案相片公布｜安德魯躺5女腿上 英媒：在王室莊園拍攝淫媒愛潑斯坦｜美司法部發布文件 克林頓大量照片流出成「箭靶」美國民主黨人再公布愛潑斯坦案相片 Bill Gates喬姆斯基「亮相」