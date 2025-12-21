淫媒愛潑斯坦案｜司法部公開大陪審團證詞　揭未成年少女受害細節

美國司法部12月20日再度公布更多已故富豪及淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）案文件，包括相關案件的大陪審團逐字紀錄，其中揭露了數名少女受害者遭性侵的細節，以及愛潑斯坦前女友馬克斯韋爾（Ghislaine Maxwell）在事件扮演的角色。



美媒哥倫比亞廣播公司（CBS）報道，司法部繼19日公開大量愛潑斯坦案後，再於翌日公布大陪審團的文件。一名聯邦調查局（FBI） 特工2019年在聯邦大陪審團聽證會作證時，描述了對三名涉事女性受害者的採訪。

該特工引述多名受害者們稱，性侵事件通常是在愛潑斯坦位於棕櫚灘、紐約和新墨西哥住所及倫敦另一地點的按摩室內發生，而馬克斯韋爾一是在現場，一是在外面等候。

其中一名受害少女向特工透露，她14歲曾前往愛潑斯坦位於佛州棕櫚灘的住處，僅穿着內衣替愛潑斯坦按摩；而馬克斯韋爾後來致電前者稱：「你真是個聰明的女孩，愛潑斯坦對你印象深刻。」

該受害少女說她多年來一直跟隨愛潑斯坦週遊世界，並向特工描述了一件她成年後發生的性侵事件。馬克斯韋爾當時把她帶往一間睡房，並要求後者穿上女學生制服為愛潑斯坦「服務」。

美國司法部於2025年12月19日在發布有關愛潑斯坦案的文件，包括一張愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）和其前女友馬克斯韋爾（Ghislaine Maxwell）的合照。（Reuters）

特工引述受害者的話指，馬克斯韋爾當時對少女說：「我覺得如果你用這個（穿上制服）給愛潑斯坦倒茶，那會很可愛。」後來，她真的所以穿制服給愛潑斯坦端來了茶，後者不只拍了拍她的臀部，更把手伸到裙底下性侵。

這些文件來自愛潑斯坦原訂2019年受審前的大陪審團聽證會，然而他後來於獄中身亡，導致審判未能進行。