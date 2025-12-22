特朗普政府擬加強打擊移民行動　明年計劃增加執法部門撥款

儘管在中期選舉臨近之際反對聲浪日益高漲，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）仍計劃明年投入大筆資金，開展更嚴厲的移民打擊行動。



路透社報道，共和黨控制的國會今年7月通過巨額支出方案，移民與海關執法局（ICE）及邊境巡邏部隊將獲得1700億美元（約1.33萬億港元）的追加資金，一直到2029年9月。

這筆資金較ICE現有的約190億美元年度預算大幅躍升。

政府官員說，接下來計劃增聘數千名執法人員，新建拘留中心，從地方監獄接收更多移民，並與外部公司合作追查無合法身份人員。

特朗普政府今年已向美國多個主要城市增派移民執法人員，執法人員在社區開展突擊行動，並接連與居民發生衝突。

美國總統特朗普（Donald Trump）9月7日回應指，外國公司需要僱用和培訓美國工人，並遵守移民法。（Reuters）

聯邦執法人員也對部分企業進行高調突襲，但基本避開農場、工廠等企業。這些企業雖然僱傭無合法身份的移民，卻具有重要經濟價值。

特朗普政府的強硬執法引起各地民眾反感和抗議，反對聲浪日益高漲，但政府依然決定擴大打擊行動。

邁阿密擁有龐大的移民群體，因此成為受特朗普政策影響的重災區。上周，邁阿密選出近30年來首個民主黨市長，當選市長表明，這次選舉結果部分源於民眾對總統政策的反響。

其他地方選舉和民調顯示，選民對強硬移民策略的擔憂日益加劇。

2025年10月22日，美國紐約市曼哈頓移民法庭外，民眾舉著標語抗議移民和海關執法局（ICE）。（Reuters）

溫和派共和黨政治策略師馬德里（Mike Madrid）指出：「民眾開始意識到，這已不僅是移民問題，更是對權利的侵犯和對正當程序的踐踏，以及違憲軍事化社區的行徑。這對總統和共和黨無疑是個問題。」

自特朗普今年1月20日開啟第二個總統任期以來，已有約62.2萬名移民被驅逐出境。

白宮邊境事務主管霍曼（Tom Homan）告訴路透社，特朗普已兌現承諾，開展了歷史性的驅逐行動，在關閉美墨邊境非法移民通道的同時，清除了犯罪分子。

他也說，ICE利用新撥款增聘警員並擴大拘留容量後，明年逮捕人數會急劇增加。

本文獲《聯合早報》授權轉載

