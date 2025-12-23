特朗普宣布美國海軍建「黃金艦隊」　韓企參與　MASGA倡議一部份

韓聯社報道，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）12月22日在佛羅里達州海湖莊園舉行記者會，宣布美國海軍將與韓國企業韓華（Hanwha）合作建造新型護衛艦，以組建其所稱的由大型新艦艇組成的「黃金艦隊」。特朗普表示韓華是一家優秀的企業，並透露該公司曾與美方達成協議，向費城海軍造船廠投資50億美元（約552億港元）。



據韓國《每日經濟》23日報道，特朗普在宣布引進3萬至4萬噸級艦艇時，明確指定韓華作為建造護衛艦的合作夥伴，這標誌韓國造船業首次以主要角色進入美國軍艦市場。

報道指此次合作是韓美兩國「MASGA」（Make American Shipbuilding Great Again，即「讓美國造船業再次偉大」）大型造船業合作倡議一部份。韓華集團在去年已承諾向美國費城造船廠投資50億美元，用於現代化改造，這與特朗普復興美國海軍的願景相契合。

FILE PHOTO：中國針對韓國造船廠韓華的美國工廠，持續與華盛頓進行貿易談判。圖片攝於2025年10月15日，地點為韓華海洋首爾辦公大樓。（REUTERS/Kim Hong-Ji/File Photo）

《每日經濟》的報道同時提及，隨著韓華成為美國海軍的核心合作夥伴，或面臨來自中國的壓力。今年10月，中國曾將韓華海洋旗下美國子公司暫時列入制裁名單。特朗普則表示，其「黃金艦隊」的目標是裝備尖端武器系統，以確保對中國海軍的優勢。