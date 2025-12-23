美司法部再公布3萬頁愛潑斯坦檔案　特朗普90年代8次坐其私人飛機

美國司法部12月23日再公布已故富豪、淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）案的多份文件，內容提及美國總統特朗普（Donald Trump）90年代曾8次乘坐愛潑斯坦的私人飛機等。



有關文件達到近3萬頁，其中不少內容經塗黑，此外還有數十段影片。

路透社報道，在其中一封日期為2020年1月7日、如今公開的電子郵件中，一位身份不明的紐約檢察官寫道，飛行紀錄顯示，特朗普在90年代曾8次乘坐愛潑斯坦的私人飛機，此數字比當時調查人員所知的次數要多。在其中至少4次飛行中，愛潑斯坦的前女友、後來被捕的馬克斯韋爾（Ghislaine Maxwell）也在其中。

在其中一次飛行中，僅有的3名乘客是愛潑斯坦、特朗普和一名20歲女性，該名女性的名字在文件上已被隱去。文件又指「在另外2次航班上，乘客中有2名女性可能是馬克斯韋爾案件的證人。」

在美國司法部2025年12月23日公開的文件中，有特朗普和愛潑斯坦前女友馬克斯韋爾的合照（U.S. Justice Department/Handout via REUTERS）

在另一封郵件中，一位身份不明的人在2021年寫道，他們最近查看政府從白宮前首席戰略師班農（Steve Bannon）手機中獲取的數據，並發現一張「特朗普和馬克斯韋爾的照片」。

美國司法部則在社交網站X（前稱Twitter）上發表聲明稱：「這些文件中包含一些針對特朗普總統的不實、聳人聽聞的指控，這些指控是在2020年大選前提交給聯邦調查局。需要說明的是這些指控毫無根據、純屬捏造，如果它們有任何可信度，肯定早就用來攻擊特朗普總統。」