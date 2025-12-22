愛潑斯坦案｜涉特朗普照短暫「被消失」　司法部：決定與總統無關

美國司法部12月19日公布數千份與已故富豪及淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）案有關的文件，但有美媒翌日發現，一張可以看到美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）身影的涉案照片無故被刪除。司法部21日解釋指，由於有受害者權益團體就照片提出意見，按規定他們須下架照片展開調查，因此相關決定與特朗普無關。司法部同日稱，他們確定照片中沒有任何涉案的受害者後已重新將照片上架。



司法部副部長布朗什（Todd Blanche）接受美國全國廣播公司（NBC）節目訪問時對涉特朗普照下架一事作出回應，強調不論照片中的女性是否真的是受害者，按照法庭命令，當他們接到受害者或相關權益團體的質疑時，便須先下架處理。

一度被刪的涉特朗普照片：

他當時表示，下架決定不代表照片中的人必然是受害者，但如果確定照中某人是受害者，部門或會進行樣貌遮蔽，之後再將修改後的照片重新上架。

另外，布朗什強調下架照片的決定與特朗普毫無關係，並指：「（過去）早已有數十張特朗普與艾潑斯坦同框的照片公開，而他本人也曾表示，1990年代及2000年代初期確實與對方有來往。」

2025年12月17日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮外交接待室向全國發表演說。（Reuters）

司法部同日在社交媒體發文，稱部門出於謹慎考慮的確先暫時刪除涉特朗普的照片，以作進一步審查。如今審查後，已確定沒有證據表明照片中出現任何涉案受害者，因此已將照片原封不動地重新發布。