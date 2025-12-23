美國擬對中國進口晶片徵關稅　2027年6月起加徵稅率未定

美國貿易代表辦公室（Office Of U.S. Trade Representative）12月23日宣布，計劃對從中國進口的半導體產品加徵關稅，擬從2027年6月起加徵，具體稅率未定，將至少提前1個月公布。



路透社報道，美國海關總署在提交給《聯邦公報》的正式行動通知中表示，美國將對一系列中國半導體產品實施關稅措施，「初期稅率為0%」（an initial rate of 0%），然後稅率將於18個月後，即2027年6月23日上調至更高水平，具體稅率會在截止日期前30天公佈。

2021年1月21日，中國北京一間美國企業大樓外有中美兩國國旗隨風飄揚。（Reuters）

美方主張已認定北京在半導體領域的主導地位是不合理且具有歧視性，對美國業界構成直接威脅。

新聞網站Devdiscourse報道，美方官員強調關稅結構仍處於規劃階段，未來具體稅率將在臨近實施日期時再確定。

美方指依據《貿易法》第303條，要求與中國政府展開磋商。