Intel據報測試中國相關晶片設備　美議員批國安威脅

路透社本周引述兩名消息人士報道，英特爾（Intel）今年測試了半導體製造設備廠商ACM Research的晶片製造設備，而該企業在中國的子公司去年遭到美國制裁。美國對華鷹派議員擔憂，此舉可能導致敏感技術泄漏到中國，威脅美國國家安全。



報道指，兩台用於去除矽晶圓（silicon wafers）上的材料的濕式刻蝕設備正在接受測試，以確定它們是否可用於英特爾最先進的14A晶片製程。該製程工藝預計將於2027年推出。

這些設備來自總部位於美國加州弗里蒙特（Fremont）的ACM Research。其位於中國上海和韓國的兩家下屬公司，去年被禁止獲得美國技術，因為他們被指控支持中國政府將商業技術用於軍事用途，並製造先進晶片或晶片製造工具。該公司否認這些指控。

圖為路透社2023年3月6日的設計圖片，一部顯示Intel標誌的手機被放置在電腦主機板上。（Reuters）

報道引述英特爾的一份聲明，強調其半導體生產工藝並未使用ACM Research的設備，並遵守所有適用的美國法律法規。

ACM Research則表示，其美國團隊已從亞洲業務部門向美國客戶銷售並交付了多款工具，包括向一家「美國大型半導體製造商」交付了三款工具。該公司強調不會構成國安威脅，並指出其上海子公司與美國業務「分開且孤立」。

前白宮國家安全委員會官員、現任美國外交關係協會高級研究員Chris McGuire表示，英特爾對ACM工具的測試突顯了美國技術保護政策的嚴重漏洞，不應被允許。

英特爾行政總裁陳立武早前因被指與中國關係密切，美國總統特朗普（Donald Trump）在8月曾施壓要求他辭職。