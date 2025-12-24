《華爾街日報》：美國向加勒比地區增派重兵　包括特種戰機與部隊

美國《華爾街日報》12月23日引述美國官員與公開航班追蹤數據指，美軍本周將大量特種作戰飛機、部隊與裝備部署在與委內瑞拉隔海相望的加勒比地區，或進一步向委內瑞拉施壓。



報道引述消息美國官員指，至少10架由特種部隊使用的CV－22型「魚鷹」傾轉旋翼機在周一晚從美國新墨西哥州的坎農空軍基地飛抵加勒比地區。此外在同一天，來自佐治亞州斯圖爾特堡和肯塔基州坎貝爾堡陸軍基地的C－17運輸機也抵達波多黎各。據悉這些飛機上載有美軍人員和裝備。

美國總統特朗普（Donald Trump）說，美國政府確定將考慮開展陸地行動對販毒集團進行地面打擊，並證實已授權美國中央情報局（CIA）在委內瑞拉開展行動。(Reuters)

報道指，儘管目前尚不清楚這些飛機輸送哪些具體類型的部隊與裝備，不過這些軍事基地均有駐紮美軍的精銳部隊。

報道引述美國退役中將、空軍前副參謀長、現智庫「米切爾航天研究所」（The Mitchell Institute for Aerospace Studies）所長德普圖拉（David Deptula）指出，軍方今次動向證明他們正預先部署部隊，以方便後續採取行動，強調剩下的問題在於軍方部署是要達成何種目標。

報道指軍方南方司令部發言人拒絕回應，強調今次行動是定期調派部隊的標準做法，基於戰略安全不會披露有關行動或細節。

美國與委內瑞拉近期關係緊張，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）聲稱委內瑞拉的馬杜羅（Nicolas Maduro）政權非法，還揚言封鎖委內瑞拉附近海域中一切受到美國制裁的船隻。