安理會召開緊急會議 委內瑞拉稱有國家想吞併 中俄聯手批美
撰文：韓學敏 羅保熙
出版：更新：
聯合國安理會12月23日召開緊急會議，商討美國和委內瑞拉之間的緊張局勢，美國駐聯合國大使美國駐聯合國大使沃爾茨（Mike Waltz）發言時，將矛頭指向委內瑞拉總統馬杜羅。委內瑞拉在會上不點名稱，有國家想吞併委內瑞拉；中方則呼籲美方立即停止針對委內瑞拉行動。
沃爾茨周二指控受制裁的油輪是馬杜羅「非法政權」及其所領導的販毒集團「太陽集團（Cartel of the Suns）」的主要經濟命脈，此前華府將其列爲恐怖組織，並指控該組織向美國非法走私毒品。
俄羅斯駐聯合國大使內本齊亞（Vassily Nebenzia）表示，美方的行徑與一切重要的國際法規準則背道而馳，稱美方的封鎖是「侵略行動」。中國常駐聯合國副代表孫磊則敦促，美國「立即停止有關行動，避免緊張局勢進一步升級」，並重申中方反對一切單邊主義和霸凌行徑，支持所有國家國捍衛國家主權與尊嚴。
委内瑞拉駐聯合國大使蒙卡達（Samuel Moncada）駁斥美方說法，強調加勒比海地區不存在武裝衝突，美方以自衛權為行動辯護是「荒謬的」。他說：「威脅不是委內瑞拉，而是美國政府」。
美國近月不斷增加在加勒比海地區的軍事部署，被指旨在加強對馬杜羅施壓。
