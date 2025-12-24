柬埔寨：泰軍炮火波及野生動物　懷孕象中彈片流產　與幼子雙雙亡

泰國和柬埔寨邊境衝突持續，不但導致包括兒童在內許多平民死亡，柬埔寨周三（12月24日）稱，泰軍炮火更波及野生動物，柏威夏省自然保護區一頭雌性懷孕亞洲象遭泰軍炮擊受傷並流產，牠與身邊的幼象，兩母子雙雙死亡。



柬埔寨環境部周三在Facebook指，當地居民上周日發現受傷亞洲象的活動痕跡及血跡，並向有關部門報告。環境部隨即聯合野生動物保護機構展開搜尋，不過由於森林範圍廣闊，且區域靠近交火地帶，救援人員未能及時發現牠們。

公告稱，直至12月22日，護林員與當地社區在柏威夏省野生動物保護區奧斯卡溪一帶，發現一頭雌性亞洲象及其幼象屍體，確認母子亞洲象已死亡。

環境部發布亞洲象陳屍小溪的相片，顯示雌象身上有明顯爆炸彈片造成的創傷。經初步檢查，雌象體重約500公斤，新生幼象約80公斤，均倒斃於溪水中，雌象生前曾受傷流產。

《柬中時報》報道，泰國軍方周三深入柬埔寨境內實施空襲，首次出動韓國製造的T-50TH「金鷹」戰機，對暹粒省、馬德望省和卜迭棉芷省實施轟炸，飛行與攻擊範圍已深入柬埔寨境內近百公里。

其中，柬埔寨國防部通報，泰國軍方上午9時40分向卜迭棉芷省奧多縣貢達雷村一處平民區域發射1枚炮彈，造成2名柬埔寨平民受傷，其中包括一名兒童。事發地點靠近5號公路，距柬泰邊境30多公里。