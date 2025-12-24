「環保少女」英國參與挺巴示威被捕　涉違《反恐法》

瑞典「環保少女」通貝里（Greta Thunberg）12月23日在英國倫敦被捕，她因參加支持巴勒斯坦的抗議活動，被指展示支持已被取締的組織，涉嫌違反《反恐法》。她其後已經獲准保釋，直至明年3月。



倫敦市警察局表示，總部位於倫敦的挺巴組織「巴勒斯坦囚犯」（Prisoners for Palestine，暫譯），當日在到倫敦一間保險公司大樓外示威，抗議該公司為以色列國防公司Elbit Systems提供服務，期間有兩人向大樓潑紅油，因涉嫌刑事毀壞亦被捕。

22歲的通貝里參與靜坐，因展示標語支持組織「巴勒斯坦行動」（Palestine Action）而被捕，「巴勒斯坦行動」自7月起已被英國政府列為恐怖組織並加以取締，意味着加入或支持該組織均屬犯罪。

通貝里2018年於瑞典參與抗議活動聲名鵲起，她2023年也曾在倫敦因參與環保抗議活動被捕，但去年被判無罪。