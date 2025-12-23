英國前議員夥同5男下藥性侵前妻　6人提堂

英國保守黨前地方議員菲利普‧楊（Philip Young）被指控13年間與5名男子對時任妻子喬安妮（Joanne Young）下藥並強姦她，6人周二（12月23日）在斯溫頓（Swindon）地方法院提堂。這單震驚英國的案件與2024年12月震驚國際社會的法國迷姦案類似，與法國婦人吉賽兒（Gisele Pelicot）一樣，喬安妮也選擇放棄匿名權，讓警方公開其姓名。



威爾特郡（Wiltshire）警察局稱，49歲的菲利普‧楊原籍斯溫頓，現居恩菲爾德（Enfield）。他被控在2010至2023年的13年間，犯有56項性犯罪，包括多項強姦罪、使用藥物使人昏迷或喪失行動能力以進行性行為的罪、偷窺罪、持有兒童不雅照片和持有極端照片等。喬安妮與菲利普‧楊現已離婚。

除菲利普‧楊外，61歲英國白人公民Richard Wilkins被控1項強姦罪和性騷擾罪，47歲英國黑人公民Norman Macksoni被控1項強姦罪和1項持有極端照片罪，47歲英國白人公民Dean Hamilton被控1項強姦罪、1項性侵犯罪和2項性騷擾罪，37歲英國亞裔Mohammed Hassan被控1項性騷擾罪，以及31歲英國白人公民Conner Sanderson Doyle被控1項性侵犯罪和1項性騷擾罪。

英國保守黨前地方議員菲利普‧楊（Philip Young）。（Pracedo）

吉賽兒多來年亦被前夫多米尼克（Dominique Pelicot）落藥後強姦，丈夫更邀請50名陌生男子參與強姦妻子。亞維儂（Avignon）法院2024年12月19日宣布，主謀丈夫罪名成立，獲刑20年，同案另外50名共犯亦全部罪成。