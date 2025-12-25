美國研究：長期過度依賴AI恐致人「認知萎縮」

人工智能（AI）工具的普及正在重塑人類的學習與思考方式，但這一轉變會否削弱人類思考力與問題解決能力，學界尚無定論。多項研究警告，若在寫作、分析和決策中過度依賴AI，恐削弱批判性思維與深度理解力；但亦有研究指出，AI在複習、問題解決等方面為學習提供了顯著助益。



英國廣播公司（BBC）報道，麻省理工學院（MIT）日前一項研究顯示，寫作文時使用ChatGPT的人，其大腦中與認知加工相關的神經網絡活動明顯較低。該研究還發現，與不使用AI聊天機械人的參與者相比，這些人更難準確引用自己撰寫的文章內容。

研究人員指出，這項研究凸顯了一個「緊迫問題」，即有必要進一步探究，AI工具是否會降低人類的學習能力？

另一項研究則調查了319名每周至少使用一次AI工具的白領員工，分析了900個交給AI完成的任務案例。

結果發現，若人們對AI完成任務的能力越有信心，投入批判性思考的努力就會越少。研究指出，儘管生成式AI可以提升工作效率，但它也可能抑制人們對工作的深度思考，長期來看，或導致過度依賴AI工具，以及獨立解決問題能力退化等情況。

不過，生成式AI專家托梅斯庫（Alexandra Tuchmescu）指出，研究發現九成學生認為AI幫助他們在至少一項與學業相關的技能上有所提升，無論是問題解決、創造力還是複習能力。

但她也提到，大約四分之一的學生認為AI讓完成作業變得太容易，因此這是一個非常微妙、複雜的局面。她補充說，許多學生希望獲得更多關於如何使用AI的指導。

倫敦大學學院（UCL）研究AI與教育批判性研究的教授霍姆斯（Wayne Holmes）則說，目前並沒有大規模、獨立的證據證明這些AI工具在教育中的有效性、安全性，甚至沒有證據表明它們一定會帶來積極影響。

霍姆斯指出，目前已有研究發現過度依賴AI會出現「認知萎縮」的風險。他舉例說，放射科醫生就出現了這個問題：他們診斷病人前，如果先用AI工具輔助解讀X光片，自己的判斷力反而可能下降。

霍姆斯擔心，無論是中小學生還是大學生，都可能過分依賴AI來完成作業，這樣一來，教育本來要培養的基本能力就沒法好好發展。他認為，學生也許能靠AI拿到更高的論文分數，但關鍵是，他們自己到底有沒有真正理解學到的東西？他說，學生的「成績看着是更好了，但實際上，他們學到的東西反而變少了」。

