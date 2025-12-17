荷蘭麥當勞AI生成聖誕廣告捱轟下架　法國廣告因用這製作法獲大讚

最近包括可口可樂跟麥當勞，都透過AI製作聖誕廣告，沒想到播出後惡評如潮，被網友批評「畫面生硬、缺乏靈魂」，其中麥當勞製作的廣告，還緊急下架。倒是法國一部完全不靠AI製作的廣告，因為充滿溫度，短短幾天就吸引數百萬次觀看。



法國零AI聖誕廣告以溫暖手繪動畫獲全球好評，短短數天累積數百萬次觀看，成功引發觀眾共鳴，許多網友甚至特地搜尋觀看。相較之下，可口可樂與麥當勞採用AI製作的聖誕廣告卻遭受嚴厲批評，被指「畫面生硬、缺乏靈魂」。荷蘭麥當勞的AI廣告因人物表情詭異、剪輯混亂，上架僅3天便緊急撤下。法國廣告透過講述森林孤狼的故事，展現了人工創意的獨特魅力。

法國推出一部完全沒有使用AI的耶誕廣告，在網絡上爆紅。（YouTube@TVBSNEWS01）

法國「零AI廣告」爆紅：

在AI技術日益普及的當今社會，廣告創作領域也不例外地開始應用人工智能。然而，一支來自法國連鎖超市的聖誕廣告卻以「零AI生成」為特色，僅靠一個溫暖的手繪動畫故事，短短幾天就累積數百萬次觀看。

這部廣告講述一隻生活在森林裡卻沒有朋友的狼的故事，透過長約兩分半鐘的精心製作，成功引發觀眾共鳴。許多網友留言表示，這是他們人生第一次特地搜尋廣告來觀看。

法國廣告資深文案Victor Chevalier強調，AI無法創造故事，故事是人類創造的。他表示，有時他們會請求AI協助創作，但這次他們選擇完全靠人工創意。這部不靠AI、充滿溫度的法國聖誕廣告獲得全球好評，展現了人類創意的獨特價值。

相比之下，可口可樂推出的全靠AI生成的聖誕廣告卻遭到消費者冷淡回應。不少觀眾認為，這支AI創作的廣告畫面生硬、毫無靈魂可言，無法引起情感共鳴。同樣遭遇困境的還有荷蘭麥當勞的聖誕廣告，該廣告收到排山倒海的負評。

廣告中出現「這是一年之中最糟糕的時刻」的台詞，諷刺的是，有觀眾留言回應：

最糟糕的時刻是大家都開始用AI製作廣告。

直言這是他今年看過最糟的廣告。批評者指出，廣告中人物表情詭異，影片剪輯節奏也相當混亂。面對輿論壓力，荷蘭麥當勞最終在影片上架3天後緊急將其撤下。

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】