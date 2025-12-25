路透社：白宮下令美軍「隔離」委內瑞拉石油　未來兩個月繼續施壓

路透社12月24日引述一名美國官員指，白宮下令美軍在未來至少兩個月，專注對委內瑞拉的石油進行「隔離（quarantine）」，首要目標是通過制裁施加經濟壓力，以達成白宮期望的結果。



報道指，美國截至目前對委內瑞拉施加巨大壓力，讓外界相信除非委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）對美國做出重大讓步，否則到明年1月底，委內瑞拉將面臨經濟災難。

2025年12月12日，衛星影像顯示「斯基珀號」（Skipper）油輪在瓜德羅普島北部海域航行。美軍10日在委內瑞拉海域扣押「斯基珀號」油輪。（Vantor/Handout via REUTERS）

儘管美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在公開場合對委內瑞拉的具體目標以模糊化處理，但報道指特朗普以私下向委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）施壓，要求他離開委內瑞拉。

特朗普所領導的政府近期連番制裁為委內瑞拉運輸石油的船隻，還宣布要封鎖海面嚴禁這些受制裁船隻進出委內瑞拉，他指控馬杜羅政權是外國恐怖組織，還利用石油貿易獲得資金資助販毒活動。