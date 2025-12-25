巴西前總統博爾索納羅致長子親筆信　支持兒子2026年參選總統

巴西前總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）12月25日發布一封手寫信，證實他將支持長子弗拉維奧（Flavio Bolsonaro）參加2026年總統大選。弗拉維奧指父親23日在聯邦警察總署寫下這封信，並在25日正式發布。



博爾索納羅因2022年大選落敗後試圖發動政變，被最高法院定罪入獄。他無法親自參選，因此委託長子、參議員弗拉維奧承擔挑戰左翼現任總統盧拉的任務。

博爾索納羅將巴西保守派運動領導權保留在家族內的決定，已於本月早前宣布，但中間黨派和投資者仍希望這位前右翼領導人可能改變主意，轉而支持聖保羅州州長弗雷塔斯（Tarcisio de Freitas），他的政見被視為對市場更友善。

2025年9月21日，意大利Pontida，圖為巴西前總統博爾索納羅的長子在一個右翼政黨的年度集會中發表講話。（Getty）

博爾索納羅在簽署的信中寫道：「面對這種不公情景，並承諾不允許民意被壓制，我決定指定弗拉維奧為2026年總統的候選人。」

他在信中還說：「我交出了一名父親生命中最珍貴的事物——他的親生兒子，讓他肩負『拯救巴西』的使命。」

這封信由弗拉維奧在巴西利亞一家醫院前宣讀。博爾索納羅周四在那裏接受另一次疝氣修復手術。這是他2018年總統競選期間腹部遇刺的後遺症。

在弗拉維奧分發給記者們的信中，博爾索納羅表示，提名兒子的決定是「有意識的、合法的，旨在維護那些信任他的人的代表權」。

2025年12月25日，巴西巴西利亞，圖為巴西前總統博爾索納羅的長子宣讀父親所寫親筆信的信件原文照片。（截圖自X@EliseWilshaw1）

自12月初宣布父親的決定以來，弗拉維奧已加緊與政治人物和投資者進行對話，以爭取那些對他的競選持保留態度的人。

弗拉維奧說，這封信的發布並未改變他的選舉計劃，但它可能會說服那些對前總統的選擇仍有疑慮的人。

他在宣讀信件時說：「對我而言，什麼都沒變。對於一些仍不相信的人來說，它可能會有所改變。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

