巴西前總統博爾索納羅獲准暫時出獄　入院接受疝氣手術

因策劃政變被判處27年監禁的巴西前總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro），12月23日以健康為理由取消原定的採訪。路透社同日報道，他早於上周已獲得法官批准暫時離開監獄，入院接受疝氣手術。



2025年11月21日，巴西前總統前總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）在巴西利亞（Brasilia）軟禁期間出現在家門口。（Reuters）

路透社報道，70歲的博爾索納羅於上星期已獲巴西最高法院大法官批准，可暫時離開監獄入院，但當時手術日期尚未確定。至12月23日，博爾索納羅的律師要求，讓博爾索納羅於24日入住首都巴西利亞（Brasilia）的醫院檢查，並於次日接受手術。

其律師表示，博爾索納羅將於25日接受疝氣手術。路透社稱，博爾索納羅曾在2018年的一次競選活動中腹部被刺傷，此後多次住院和接受手術。

據巴西媒體報道，博爾索納羅原定23日接受採訪，而該採訪此前已獲法官批准。外界一直關注博爾索納羅會否正式支持其長子、參議員弗拉維奧（Flavio Bolsonaro）競逐2026年總統。