波蘭：俄軍偵察機逼近領空　曾派戰機攔截

波蘭波蘭軍方12月25日表示，當日曾派戰機攔截一架靠近其領空的俄羅斯偵察機，且前一夜有數十個物體從白羅斯進入波蘭領空。路透社報道，白羅斯和俄羅斯駐華沙大使館均未回應事件。



圖為俄羅斯克里姆林宮資料圖片。(Reuters)

前一晚數十物體自白羅斯闖入領空

路透社引述波蘭軍方稱， 25日上午在波羅的海國際水域上空，發現一架靠近波蘭領空的俄羅斯偵察機，波蘭派出戰機攔截，並護送其離開責任空域。

波蘭國家安全局同日發聲明稱，數十個物體前一夜從白羅斯一側闖入波蘭領空，當中4個已疑似是走私氣球。聲明指出，侵犯波蘭領空的規模之大，且發生在特殊的節日期間，加上考慮到俄羅斯飛機在波羅的海的活動，以及近期立陶宛也發生過類似事件，這些因素或顯示是偽裝成走私的挑釁行為。

波蘭軍方表示，為確保安全，已暫時關閉與白羅斯接壤的東北部波德拉謝省 (Podlaskie）部份空域，禁止民用飛行。

去年9月，3架俄羅斯軍機入侵愛沙尼亞領空12分鐘，此後北約（NATO）東翼各國一直對領空高度戒備。此外，俄羅斯無人機也曾大規模闖入波蘭領空。