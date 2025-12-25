英法德等14國發聯合聲明　譴責以色列決定新建猶太人定居點

英國、法國、德國、加拿大等14個國家12月24日發表聯合聲明，譴責以色列政府近日批准在約旦河西岸新建猶太人定居點。



圖為2025年11月30日，在以色列佔領的約旦河西岸，其中一個位於Evyatar的猶太人定居點。（Reuters）

聯合聲明由法國外交部發布，稱德國、比利時、加拿大、丹麥、西班牙、法國、意大利、愛爾蘭、冰島、日本、馬耳他、荷蘭、挪威和英國，一致譴責以色列決定在其佔領的約旦河西岸新建19個定居點。聲明重申，反對任何形式的吞併和殖民化政策。

聲明指出，以方的單方面行動旨在將定居點政策升級，既違反國際法，也可能加劇地區局勢動蕩。各國呼籲以色列撤銷決定，遵守聯合國安理會2016年12月通過的第2334號決議，停止定居點擴張。此外，各國支持巴勒斯坦人民自決權，在堅持「兩國方案」基礎上實現全面、公正和持久和平。

圖為2025年11月30日，在以色列佔領的約旦河西岸，其中一個位於Evyatar的猶太人定居點入口，可見以色列國旗迎風飄揚。 （Reuters）

以色列外長稱為應對安全威脅 批評各國歧視

以色列外交部長薩爾（Gideon Saar）隨即發表聲明反駁各國，強調新增定居點旨在應對安全威脅，批評相關國家的呼籲屬道德錯誤，且是對猶太人的歧視。他強調，猶太人有權在以色列土地上居住，不受外國政府限制。

本月21日，以色列財政部長斯莫特里赫（Bezael Smotrich）發聲明稱，以色列內閣已批准在約旦河西岸新建19個猶太人定居點，該提案由他和國防部長卡茨（Israel Katz）共同提出。他表示，政府2022年以來，共69個定居點獲准新建或追溯式合法化，目的在鞏固以色列對約旦河西岸的控制，阻止巴勒斯坦國的建立。