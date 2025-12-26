SmartWealth資管經理：AI雖大行其道　人類仍為投資中最重要部分

SmartWealth公司資產管理經理米特夫（Miro Mitev）近期向CNBC表示，雖然該公司的所有決策都由AI系統網絡完成，但他仍認為人是投資中最重要的部分，因為正是人類為AI選擇訓練資料、輸入變數、構建參數，並持續地調整模型，且驅動市場的力量：包括樂觀、悲觀、投機等情緒，都與人類息息相關。



美國CNBC頻道12月25日報道，如今身為資產管理經理的米特夫，早在1997年還於維也納經濟與商業大學學習時，就發現神經網絡的強大功能，並成為金融領域AI的早期實踐者。

圖為SmartWealth公司資產管理經理米特夫（Miro Mitev）接受訪問。（網上圖片）

儘管AI的決策過程中沒有人為干預，但米特夫表示，人類應該確保數據和計算沒有錯誤，並引入新數據以保持模型的更新。

2023年5月4日，圖為美國微軟公司（Microsoft）的標誌和人工智能（AI）的字樣。（Reuters）

米特夫亦指，投資時排除情緒因素能帶來更好的結果。歐洲央行此前也曾警告稱，目前AI牛市的驅動力可能並非來自細緻的技術分析，而是源自於害怕錯失良機的心理。

據SmartWealth公司一位代表向CNBC提供的圖表顯示，截至2025年11月1日的十年間，SmartWealth資產管理公司的收益率高達407.63%，而同期行業基準收益率僅為145.34%。