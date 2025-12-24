AI助查世紀懸案結論驚人：黑色大理花案與黃道十二宮殺手是同一人

美國加州兩宗懸而未決超過50年的世紀命案，是否即將迎來歷史性突破？英國《每日郵報》報道，一名獨立調查顧問透過人工智慧（AI）、新解密的人口普查紀錄與密碼學分析，提出震撼結論，認為「黃道十二宮殺手」與「黑色大理花案」的兇手，其實是同一人。目前，相關理論已引起美國聯邦調查局（FBI）及多個加州警方單位關注，正進行審視。



兩大命案橫跨20年 加州陷入長年恐慌

1947年，立志成為荷里活演員的伊麗莎白．蕭特（Elizabeth Short）被發現陳屍於洛杉磯一處荒地。她的遺體遭到極度殘忍的肢解，腰部被乾淨俐落地切成兩半，臉頰還被割出詭異笑容，案件因而被媒體稱為「黑色大理花案」（Black Dahlia）。

約20年後的1968年至1969年間，一名神出鬼沒的連環殺手在北加州掀起恐慌。這名自稱「黃道十二宮殺手」（Zodiac Killer）的兇手至少殺害5人，並聲稱還犯下數十宗命案，不斷寄送密碼信與挑釁信件給媒體與警方，公然嘲弄社會大眾解開他的真實身分。

半世紀無解 AI與新資料成破案關鍵

半個多世紀以來，警方與無數業餘偵探投入調查，多次嘗試DNA鑑定卻未能突破，就連全球頂尖密碼學專家也相繼敗陣。如今，調查顧問巴伯（Alex Baber）相信，自己終於破解這兩宗懸案。

巴伯是「美國懸案顧問公司」（Cold Case Consultants of America）共同創辦人。他指出，黃道十二宮殺手曾在1970年4月寄出的「Z13密碼」（Z13 cipher）中暗示，信中藏有自己的真名。巴伯聲稱，他結合AI技術、新釋出的人口普查紀錄與古典密碼學，成功解碼，得到的姓名，正是黑色大理花案中的頭號嫌疑人。

此外，他也解開另一組「Z32密碼」（Z32 cipher），並發現其內容與黑色大理花案存在關聯。

嫌疑人浮出水面 身分與背景曝光

巴伯點名的關鍵人物，是曾被列為黑色大理花案主要嫌疑人的馬文．馬戈利斯（Marvin Margolis），其後改名為馬文．梅里爾（Marvin Merrill）。

馬戈利斯1925年出生於伊利諾州芝加哥，1943年加入美國海軍，並在第一海軍陸戰師（1st Marine Division）擔任醫護兵。他在醫療單位中學會外科手術與精準射擊技能，與兩宗命案的作案手法高度吻合。

黑色大理花案嫌疑人馬文．馬戈利斯（Marvin Margolis）（Family Search網站）

二戰期間，他曾在海外服役27個月，並參與沖繩戰役（Okinawa campaign）。紀錄顯示，他在沖繩時曾被活埋於洞穴中，被迫自行挖路逃生，事後被描述為性格冷漠、心懷怨恨且具有攻擊傾向。由於多次要求加入外科部隊遭拒，他最終以「50%精神殘疾」理由退伍。

曾被警方盯上 卻神秘消失多年

1946年，馬戈利斯搬到洛杉磯，進入南加州大學（USC）醫學院就讀。由於他與伊麗莎白．蕭特曾有一段短暫、且疑似激烈的關係，在蕭特遇害後，他迅速被警方列入監控名單。1949年的洛杉磯大陪審團調查紀錄中，他被列為22名嫌疑人之一。

不過，隨著案件登上媒體頭條，馬戈利斯隨即逃離洛杉磯，輾轉全美多地，並改名為馬文．梅里爾。紀錄顯示，就在黃道十二宮殺手首次作案前幾年，他又返回了加州。

三大關聯證據 串起兩起殘忍命案

巴伯歸納出多項將兩案連結在一起的關鍵間接證據，包括第一，他具備醫學背景，能以極高精準度肢解伊麗莎白．蕭特的遺體，且兩人在命案發生前數月曾交往；第二，他與軍事密碼破解有所關聯，並從二戰帶回一把軍用刺刀，與黃道十二宮殺手其中一次襲擊所使用的武器相符；第三，他在生命末期留下疑似可串連兩案的臨終懺悔線索。

報道指出，梅里爾在罹患癌症末期時，曾畫下一幅陰森素描，畫中出現一名標註為「Elizabeth」的女性，並疑似隱藏「ZoDiac」字樣。巴伯認為，這幅畫形同一場遲來的告白。

警方與專家關注 理論仍待驗證

巴伯向《每日郵報》表示：

這幾乎是不容置疑的，從數學機率來看，除了他之外不可能是別人。

他強調，若所有線索只是巧合，那馬戈利斯將是「史上最倒霉的人」。

目前，負責黃道十二宮殺手案件的加州警方已兩度與巴伯會面，並正積極審查其調查成果；相關證據也已引發執法單位與專家的高度關注，後續鑑識與評估結果，仍有待進一步確認。

