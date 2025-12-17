馬來西亞大幅改組內閣　首相安華稱為集中精力重振經濟增長

馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）12月16日宣布大幅改組內閣，並公布了新一屆內閣成員任命安排，其中包括原能源及水務轉型部副部長納西爾（Akmal Nasrullah bin Mohd Nasir）調任經濟部長，原種植及原產業部長加尼（Johari bin Abdul Ghani）轉任投資、貿易和工業部長，還有多名新成員入閣。安華稱，這次內閣重組一方面是為了填補因辭職和參議員任期屆滿而產生的多個空缺，另一方面是為了確保內閣集中精力重振經濟增長，回應民眾關注。



新一屆內閣成員主要任命包括：民主行動黨（DAP）的楊巧雙（Hannah Yeoh） 轉任首相署部長（聯邦直轄區），PKR的陶菲克（Taufiq Johari）接任青年及體育部長職務；亞瑟（Arthur Joseph Kurup）任天然資源及環境永續部長；沈志強（Steven Sim）轉任企業發展及合作社部長等。

今年5月，兩名部長因失去在總理所在政黨的領導地位而辭職；上個月，第三位部長因不滿聯邦政府在州權問題上的立場而辭職，導致內閣出現多個空缺。

馬來西亞地標・馬來西亞旅遊・馬來西亞經濟・馬來西亞自由行・吉隆坡・雙子塔：圖為2023年5月30日鏡頭下馬來西亞首都吉隆坡的景色。（Reuters）

此次是安華上任以來第二次重大內閣調整，新成員將於周三在國家皇宮宣誓就職。

馬來西亞近年面臨許多挑戰，預計今年經濟成長率將在4%至4.8%之間，2026年則在4%至4.5%之間，較去年的5.1%有所放緩，主要原因是全球貿易和關稅方面的不確定性。安華政府正尋求進一步改革公共補貼計劃，以增加財政收入，並使經濟目標與7月公佈的五年計劃保持一致。