馬來西亞首相安華：已與泰國和柬埔寨領導人通話　讚雙方仍願談判

泰柬邊境連續爆發衝突，雙方互相指責對方違反停火協議。馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim ）12月10日表示，他昨天與泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）和柬埔寨首相洪馬內（Hun Manet，又譯洪瑪奈）通了電話，讚賞兩國在衝突中仍願意繼續談判的開放態度。



安華在社交平台X（舊稱Twitter）上寫道：「我讚賞兩國領導人展現的開放態度和繼續談判的意願，此舉有助於緩和緊張局勢，避免任何可能導致局勢惡化的誤解。」

他還表示，雖然尚未達成最終解決方案，但持續的外交努力確保了在這一關鍵時刻沒有發生更嚴重的事件，馬來西亞將繼續支持和平對話、基於國際法的解決方案以及區域合作，以維護三國共同地區的穩定與安全。

上月剛促成雙方簽署和平協定的美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）9日亦表示，將親自致電泰柬領導人，以制止兩國近日重燃的邊界衝突。特朗普宣稱此舉體現其「以實力締造和平」政策，並自詡「唯有我能一通電話阻止兩個強國之間的戰爭」。