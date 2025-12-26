普京據報冀奪取整個頓巴斯地區　不排除用俄佔領土與烏克蘭交換

據俄羅斯《生意人報》報道，俄羅斯總統普京（Vlamidir Putin，又譯普丁或蒲亭）告訴一些商界人士，他或許願意用俄軍控制的烏克蘭部分領土進行交換，但他想要的是整個頓巴斯地區。



路透社引述《生意人報》報道，這家報紙駐克里姆林宮記者科列斯尼科夫（Andrei Kolesnikov）說，普京在周三深夜的一次會議上詳細介紹這項計劃。

「普京斷言，俄方仍然準備做出他在安克雷奇做出的讓步。換句話說，『頓巴斯是我們的』。」科列斯尼科夫寫道，普京實際上想要的是整個頓巴斯地區，但在這個地區之外，「不排除俄方以部分領土進行交換的可能性」。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）周三通過其辦公室向記者發表講話稱，烏克蘭和美國代表團在周末於邁阿密舉行的會談中，已接近敲定一份包含20項內容的計劃。

2025年12月25日，圖為澤連斯基在社交平台發文配圖，稱自己與美國團隊通話討論推動俄烏和平。（X@ZelenskyyUa）

但澤連斯基說，烏克蘭和美國在烏克蘭是否應割讓其仍控制的頓巴斯地區，以及由俄羅斯軍隊控制的扎波羅熱核電站的未來等問題上，尚未達成共識。

據《生意人報》報道，普京還在會議上提到扎波羅熱核電站，稱俄美正在討論共同管理這個核電站的方案。

上述報紙說，普京還說，美國對在這個核電站附近進行加密貨幣挖礦感興趣。

據俄羅斯方面估計，俄羅斯控制着2014年吞併的克里米亞全境、頓巴斯地區約90%的領土、扎波羅熱州和赫爾松州75%的領土，以及哈爾科夫州、蘇梅州、尼古拉耶夫州和第聶伯羅彼得羅夫斯克州的部分領土。

本文獲《聯合早報》授權轉載

