澤連斯基周日晤特朗普　傳俄要求「重大修改」和平草案　克宮否認

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）12月26日表示，他計劃28日與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）會面，討論領土和安全保障問題，以尋求途徑去結束俄烏戰爭。

彭博社則引述消息人士指，俄羅斯將尋求對美烏提出的20點和平計劃展開重大修改。克里姆林宮對此作出否認。



澤連斯基較早前在25日表示，他與特朗普的特使舉行近一小時的電話會談，討論和平談判的實質細節。他期望聖誕節期間達成的協議想法能發揮作用，並透露部份文件已準備或接近完成，僅餘敏感問題需進一步討論。

《基輔獨立報》報道，澤連斯基於12月23日公布修訂後的20點和平計劃草案，並與美國及歐洲制定三方與雙邊安全保障草案。克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）證實已收到修訂計劃，總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）將進行分析。俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）12月25日稱，和平談判正取得「緩慢但穩定的進展」，同時譴責部份西歐國家試圖破壞外交努力。

2025年12月25日，圖為澤連斯基在社交平台發文配圖，稱自己與美國團隊通話討論推動俄烏和平。（X@ZelenskyyUa）

俄方是否要求大改和平草案？ 克宮發言人指報道不實

彭博社此前引述接近克里姆林宮的消息人士消息稱，俄羅斯將尋求對美烏提出的20點和平計劃進行重大修改，目前僅視其為談判起點。俄方關切包括北約軍事未來不會東擴、烏克蘭加入歐盟後保持中立地位、對烏克蘭武裝力量及武器限制、俄語在烏克蘭的地位及解除西方凍結俄羅斯國有資產等問題。

扎哈羅娃25日在Telegram平台上寫道：假的。她表示，所謂接近克里姆林宮的消息人士來源無法核實，此舉不過是為了掩蓋虛假報道的偽裝。

澤連斯基將晤特朗普 冀新年前敲定方案

美媒Axios引述消息指，特朗普28日將在海湖莊園會見澤連斯基。

路透社26日報道，根據澤連斯基所指，此前烏克蘭已加強外交努力以結束與俄羅斯的戰爭，他強調「很多事情可以在新年前決定」。