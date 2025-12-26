美國聖誕老人駕車超速遭截停　警長笑稱雪橇也不應開太快｜有片

據美媒報道，俄亥俄州（Ohio）一對老夫婦為了給上班的女兒一個驚喜，裝扮成聖誕老人和聖誕婆婆，結果卻因超速駕駛而被警察攔下。攔下他們的警員戲稱截停聖誕老人會讓他丟掉今年的聖誕禮物。當地警方其後社交平台分享該段影片時表示：「聖誕老人和聖誕奶奶被發現飛得太快，在此提醒大家，即使是雪橇也需要減速。祝大家節日快樂，平安健康！」



美國俄亥俄州警員截停一對超速駕駛的聖誕老人和聖誕婆婆：

據《紐約郵報》報道，從俄亥俄州富爾頓縣（Fulton County）警長辦公室在網上發布的影片可見，這名副警長像往常一樣走到車旁，但當他看到前排座位上這對喜氣洋洋的聖誕老人和婆婆時，就再也按捺不住了。

警員一邊用手電筒照着駕駛座的車窗，一邊驚呼：「聖誕老人！（Santa）」

驚慌失措的聖誕老人連忙告訴警員他攜有隱蔽持槍（Concealed Carry Weapon，CCW）。

警員大笑起來：「聖誕老人也有CCW？世道變了！」

聖誕老人表示：「你得保護自己。」

聖誕婆婆隨後補充道：「而且北極也和以前不一樣了！」

這位和藹的司機承認自己沒注意時速表，警員解釋說攔下他是因為他超速了。

警員問道：「聖誕老人，你有駕照嗎？」，儘管知道他的真名，但他還是強忍著笑，繼續配合演戲。

這位司機一邊下車找駕照，一邊氣呼呼地說：「聖誕老公公都100歲了！」一邊掙扎站起來。

副警長開玩笑說，他在馬路上截停聖誕老人，今年的禮物就全沒了。

副警長懇求道：「聖誕老人，慢點開，」

坐在副駕駛座上的聖誕婆婆插嘴道：「是尼克（Nick，註：聖誕老人的原型源自聖人Saint Nicholas）你知道的！」

應聖誕婆婆的要求，副警長和聖誕老人合影留念。

三人互道「聖誕快樂」，然後分別離開現場。

警長辦公室其後在Facebook上寫道：「Hoho，抓緊了！聖誕老人和聖誕婆婆被發現在富爾頓縣飛馳，速度有點快。我們沒有開出煤塊罰單，只是友善地提醒大家，即使是雪橇也需要減速。聖誕節照常進行！祝大家平安快樂！」