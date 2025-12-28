特朗普接受美媒專訪　稱2026年中期選舉聚焦物價：事關美國成敗

美國將在2026年舉行中期選舉，但由於美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）上台以來未能改善美國民眾的生活成本問題，共和黨面臨丟失國會控制權的風險。據美國「政客新聞網」12月27日報道，特朗普認為中期選舉將圍繞「物價」問題展開，他吹噓美國的經濟數據，聲稱物價已得到控制。



特朗普在接受「政客新聞網」專訪時表示：「我認為這將關乎我們國家的成功，關鍵是物價問題。因為你知道，他們（民主黨）把物價抬得很高，而我們正在把價格降下來。能源價格大幅下降，汽油價格大幅下降。」

他聲稱，美國電力價格已明顯降低，「你知道的，當汽油價格下降，當石油和天然氣價格下降，電價自然就會下降。一切都在下降，統統都在下降，下降得非常漂亮。」不過，報道指出，美國公用事業費率主要由州級監管機構和私營公司決定。

特朗普還吹噓起美國的經濟增長數據，他說：「你看到了4.3%的數字了嗎？民主黨要爆炸了，他們的腦袋快炸了。」

2025年11月4日，美國佛蒙特州，圖為消費者在超市選購商品。（Getty）

美國商務部當地時間23日公布的首次預估數據顯示，今年第三季度美國實際國內生產總值（GDP）環比按年率計算增長4.3%，高於二季度的3.8%，創兩年來季度環比最快增速。美國勞工部發佈的消費者物價指數（CPI）報告還顯示，美國11月通脹率降至2.7%，為7月以來的最低同比漲幅。

「政客新聞網」指出，美國政府近期公布的經濟數據似乎都對特朗普有利，白宮致力於宣傳這些數據，以強調特朗普政府應對生活成本危機的成就。但從近期的民調來看，雖然許多美國商品價格上漲的速度已低於預期，美國民眾面臨的生活壓力卻沒有得到有效緩解，仍在艱苦掙扎。

上個月，「政客新聞網」與諮詢機構Public First合作開展的民意調查顯示，近一半受訪者依然認為他們難以負擔生活用品、水電、醫療、住房和交通費用的支出。

美國2025年5月零售和餐飲銷售額環比下降0.9%，專家分析，物價上漲的主因是特朗普政府對進口商品大規模加征關稅，消費者在未來幾個月的支出將會更加謹慎。圖為俄亥俄州消費者在一間超巿等候結帳。（Reuters）

報道認為，特朗普承認2026年中期選舉將圍繞「物價」展開，反映出特朗普政府對民主黨支持率上升的擔憂。特朗普最初堅稱「可負擔性」問題是民主黨的「騙局」，過去幾周又試圖重新定義這一問題，聲稱前任美國總統拜登導致物價上漲，而他正在努力拉低物價。

美國民主黨在過去幾個月的地方選舉中表現強勁，贏得了紐約市市長、新澤西州州長和弗吉尼亞州州長等多場關鍵選舉，極大地提振了該黨的士氣，也增加了明年美國中期選舉的不確定性。

生活成本和經濟問題是美國選民關注的焦點，美國中間派智庫「第三條道路」12月25日發佈的民調顯示，60%的受訪者認為美國經濟沒有增長，66%受訪者認為失業率正在上升。當被問及在經濟問題上更信任哪個政黨時，共和黨和民主黨的支持率均為38%。但42%的受訪者認為民主黨更有能力處理生活成本問題，高於共和黨的31%。

此外，特朗普27日再次向參議院共和黨人發出呼籲，敦促他們廢除「冗長辯論（ filibuster，即拉布）」制度，稱該制度已成為阻礙美國政府的障礙。他聲稱：「如果你們取消了冗長辯論，就不會有政府關門，可以做任何事情。只要取消冗長辯論，就可以推行出色的醫療服務，我們可以做任何想做的事情。」

2025年4月1日，美國華盛頓，圖為布克在國會發表逾25個小時的演說。（U.S. Senate TV Via Reuters）

根據現行規則，美國國會參議院絕大多數立法需獲得100個席位中的至少60票支持方可推進。儘管共和黨目前在參議院以53席對47席佔據多數，但未達到60票門檻，民主黨因此可憑藉「冗長辯論」有效阻撓法案表決。

特朗普認為，廢除「冗長辯論」將為共和黨的其他優先事項鋪平道路。但許多參議院共和黨人反對他的想法，其中包括參議院多數黨領袖約翰·圖恩，他將「冗長辯論」視作制度保障。

目前美國政府仍未擺脫政府在明年1月再次「停擺」的危機。根據美國國會11月通過的法案，美國聯邦政府將得到臨時撥款，確保大部份政府機構能夠持續運作至2026年1月30日。

