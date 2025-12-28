泰國柬埔寨同意停火　美國歐盟歡迎　聯合國盼建立信任與和平

泰國與柬埔寨12月27日簽署聯合聲明同意停火，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）表示歡迎，聯合國期盼這最終能引領兩國建立互信、實現和平，歐盟也呼籲雙方以真誠態度落實停火。



魯比奧在社交平台發文，稱敦促兩國履行停火聲明，並全面落實總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）今年10月在馬來西亞吉隆坡見證下，兩國當時達成的和平協議。

聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）表示，「樂見泰柬兩國恢復停火的消息，期盼此舉能為建立信任及和平鋪路。受影響社群和流離失所者必須獲得平安返回家園所需的一切必要協助。」

歐盟對外事務發言人艾拉努尼（Anouar El Anouni）在社交平台發文，感謝東盟對停火成果發揮正面作用，並強調「歐盟已準備好提供任何需要的協助」。

中國外交部表示，中方歡迎柬泰簽署停火聯合聲明，這表明對話協商是解決複雜爭端的現實有效途徑，中國、東盟以及國際社會也為此做出共同努力。中國外長王毅將同柬埔寨和泰國外長在雲南會晤。