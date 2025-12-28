美委關係緊張　反戰團體美軍基地外豎廣告牌：只應服從合法命令

美國與委內瑞拉關係持續緊張，美軍多次在後者附近海域攻擊其所聲稱的運毒船及油輪，國內有聲音批評行動無法律基礎。美媒12月26日報道，由於相關軍事行動主由南方司令部及特種作戰司令部負責，美國有反特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府、反戰非營利組織分別在兩司令部駐紮的軍事基地外豎立廣告牌，呼籲軍人們只應服從合法命令。



美媒「佛羅里達之聲」（Florida's Voice）報道，非營利組織Defiance.org和WhistleblowerAid.org本月在佛羅里達州發起了一項廣告牌宣傳活動，包括在Doral市及坦帕（Tampa）的軍事基地外豎立寫着「致全美軍人：你只服從合法命令」的廣告牌。

2025年12月10日，美國司法部長邦迪（Pam Bondi）在網上發布影片，片中可見美軍在委內瑞拉海岸附近扣押一艘油輪的軍事行動中，美軍士兵使用繩索降落到油輪上。（Reuters）

組織表示，這項耗資5萬美元（約39萬港元）廣告牌宣傳活動旨在教育士兵了解他們的合法權益，並幫助他們在抗命時獲得獨立的法律援助；Defiance.org聯合創始人泰勒（Miles Taylor）則表示，這項運動旨在為可能被要求執行非法命令的軍人敲響「憲法警鐘」。

美國在加勒比海及委內瑞拉軍事行動的合法性備受外界質疑，民主黨批評這些行動違反國際法。另有民主黨議員11月在未點名特定情況下籲軍人抗拒非法命令，特朗普隨即反批相關議員在「煽動叛亂」，並指對方的行為「可處死刑」。

Defiance.org表示，他們將根據特朗普未來可能採取的潛在非法行動，將廣告牌宣傳活動擴大到全國其他地方的軍事基地。