泰國大選　曼谷449人角逐33席　競爭最激烈

泰國展開競選登記工作，周六（12月27日）有3000多名候選人登記競選選區議席，周日則登記政黨議席的候選人以及各政黨的首相人選。首都曼谷競爭激烈，是這次大選的關鍵搖擺戰場之一。



泰國選舉委員會秘書長沙文（Sawaeng Boonmee）周日在記者會上說，當天上午已有52個政黨提交政黨議席候選人名單，多過2023年大選的47個政黨。目前有32個政黨提名了共68個首相人選，提名將於12月31日截止。

選舉委員會周日說，3092名政黨候選人周六（27日）登記競選400個選區議席，其中449人將角逐曼谷的33個席位，成為競爭最激烈的地區。

登記活動將持續到12月31日。

泰國看守總理、布姆賈泰黨領袖及總理候選人阿努丁·查恩維拉庫爾，於2025年12月28日在泰國曼谷舉行的政黨名單登記活動中展示了其政黨抽籤的票數。（Reuters）

此外，各政黨周日也通過抽籤確定了政黨議席選票編號，主要政黨如為泰黨抽中9號、民主黨27號、泰自豪黨37號，人民黨46號。泰國將於明年2月8日舉行全國大選。

據《民族報》報道，看守首相、泰自豪黨黨魁阿努廷（Anutin Charnvirakul）在登記工作現場說，泰自豪黨不會推動修改冒犯君主法。至於是否可能再與為泰黨攜手組建政府，阿努廷說，這取決於選舉結果，泰自豪黨將依據民意來做決定。

人民黨黨魁那他蓬（Nattapong Ruangpanyawut）說，人民黨無意將修訂冒犯君主法納入競選議程，因為憲法法院在解散前進黨時，已下令禁止政黨這麼做。

前進黨是人民黨的前身，2024年因推動修改冒犯君主法而被憲法法院下令解散。

至於日後會否支持泰自豪黨首相人選的問題，那他蓬強調人民黨不會這麼做。為泰黨領導的政府8月底垮臺後，人民黨與泰自豪黨達成政治協議，支持阿努廷出任首相。

他也說，若泰自豪黨接受人民黨的核心條件，即內閣成員不得涉及灰色產業或販毒、網路詐騙等非法活動，雙方仍有可能合作。

泰國看守總理、Bhumjaithai黨領袖及總理候選人阿努廷於2025年12月28日在泰國曼谷舉行的政黨名單登記活動中發言，準備即將舉行的選舉。（Reuters）

泰媒分析指出，人民黨仍有望在曼谷居首，但席位可能少於上屆大選贏得的32席。民主黨可能小幅回暖，泰自豪黨與為泰黨則可能排第三。

泰國東方大學政治與法律學院副院長奧蘭（Olarn Thinbangtieo）告訴《曼谷郵報》，民族主義和網路詐騙這兩大議題，可能成為影響曼谷選情的關鍵因素。

多名分析人士認為，曼谷的選情要到最後階段才會明朗，選民投票更多受候選人個人魅力及當下主導的敘事所影響，而非取決於政黨的意識形態。

本文獲《聯合早報》授權轉載

