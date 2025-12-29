特朗普稱普京希望烏克蘭成功　澤連斯基意味深長一笑引關注｜有片

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）12月28日與美國總統特朗普（Donald Trump ，又譯川普）會晤，討論俄烏停火進程，兩人其後一同出席聯合記者會。特朗普表示：「儘管聽起來十分奇怪，但俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或浦亭）的確想看到烏克蘭取得成功。」對此，澤連斯基的反應備受外界關注，他先是側頭一下，再露出意味深長的笑容。



英國廣播公司（BBC）報道，特朗普28日在與澤連斯基會晤前夕，曾與普京進行通話。他在記者會上被問到，有否在通話中與對方討論俄方在重建烏克蘭上應負何種責任時發表上述言論。

特朗普稱：「俄羅斯希望烏克蘭成功，這聽起來可能有點奇怪，但我已向（澤連斯基）總統解釋了相關事情，普京對烏克蘭取得成功抱有非常慷慨的態度，包括以非常低的價格提供能源、電力和其他物資。」

在特朗普發表該言論的過程中，澤連斯基先是略顯困惑並微微側頭。當聽到前者說「這聽起來可能有點奇怪」時，他再露出了意味深長的笑容，似乎也認同該言論聽起來的確有點怪。

特朗普與澤連斯基在記者會上也談及俄烏停火進程，2人皆表示會晤取得成果，但承認一些最棘手的細節仍未得到解決。