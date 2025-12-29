特朗普稱與普京通話富成效　俄：兩人反對以公投為藉口暫時停火

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）於12月28日抵達美國佛州，與美國總統特朗普（Donald Trump ，又譯川普）在海湖莊園（Mar-a-Lago）會面，預定討論最新版本的20點俄烏和平方案。在兩人會面前，特朗普先與俄羅斯總統普京（Vlamidir Putin，又譯普丁或蒲亭）通電話，形容「良好且富有成效」，又認為俄烏兩國總統都想達成協議，相信當日會與澤連斯基有良好的會面。



俄羅斯克里姆林宮方面也證實，美俄元首當日通話約1小時15分鐘，稱雙方認為烏克蘭必須立即就頓巴斯（Donbas）領土問題作決定。兩國元首也認為，以公投為藉口暫時停火只會延長衝突。俄方又稱，特朗普與澤連斯基會晤後，會再次與普京通話。



圖為2025年8月15日，美國阿拉斯加州安克雷奇，總統特朗普（Donald Trump，右）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，左）在埃爾門多夫-理查森聯合基地（Joint Base Elmendorf-Richardson）會面，就結束烏克蘭戰爭進行談判。

俄：特朗普晤澤連斯基後將再與普京通話

俄羅斯衛星通訊社報道，俄羅斯總統外交政策助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）表示，普京與特朗普通話時，詳盡闡述堅持俄美元首在阿拉斯加峰會期間，以及兩國代表多次接觸中達成的根本性共識，「具有至關重要的意義」。而雙方的通話主要內容包括：

🔹 這通電話由特朗普主動提議，他希望在與澤連斯基會面前，與普京討論若干問題。

🔹 通話持續1小時15分鐘，氣氛友善、親切、務實。

🔹 普京向特朗普強調，堅持安克拉治會談成果及雙邊接觸達成的共識，具有根本重要性。

🔹 兩國元首皆認為，以公投為藉口的臨時停火只會導致衝突拖延。

🔹 特朗普表示，他確信俄羅斯致力於透過政治外交途徑解決局勢。

🔹 普京同意特朗普提議，在即將專門設立的安全與經濟兩個工作小組框架下，繼續推動問題解決。

🔹 雙方領導人商定，將在特朗普與澤連斯基接觸後再次通話。

🔹 最終停止軍事行動，需要基輔方面先就頓巴斯問題（主要包括頓涅茨克和盧甘斯克兩個地區）作出政治決定。

澤連斯基：期待眾多議題新年前解決

英國《衛報》報道，預計兩人將於當地時間下午1時左右會晤。 而澤連斯基的發言人表示，澤連斯基和特朗普會晤期間，也將與歐洲領導人通電話。

澤連斯基此前表示，雙方討論領土問題，包括烏克蘭東部頓巴斯（Donbas）地區的命運，以及扎波羅熱（Zaporizhzhia）核電站等議題。而這也是兩人自10月以來的再次會面。

澤連斯基在會面之前發文稱，現在是今年外交最活躍的時期，期望很多議題都可以在新年前解決。烏方正為此竭盡全力，但這些議題最終能否達成，取決於向烏克蘭伸出援手、以及向俄羅斯施壓的夥伴。

澤連斯基事前與施紀賢通電話

在此之前，澤連斯基與英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）進行了「詳細」的電話交談。他在社交平台表示，就即將與特朗普舉行的會晤，他與施紀賢通話時告知相關準備工作，並通報戰事前線局勢，以及俄羅斯近日攻擊造成的後果。