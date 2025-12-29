尼泊爾前饒舌歌手市長參選總理　與前主播結盟迎戰明年大選

經歷一輪Z世代抗議潮後，尼泊爾政壇近日出現新動向，饒舌歌手出身的現任加德滿都市長巴倫（Balendra Shah）已於12月28日加入由前電視主持人拉米查內（Rabi Lamichhane）領導的民族獨立黨（RSP），將在2025年3月的議會選舉中競逐總理職位。



根據報道引述的政黨官員說法，根據協議，若民族獨立黨在3月選舉中獲勝，現年35歲的巴倫將出任總理，而48歲的拉米查內則將繼續擔任黨主席。兩人皆承諾解決今年9月Z世代反腐敗、反社交媒體禁令抗議中提出的訴求，當時該抗議活動反對9月爆發的大規模腐敗事件，該事件造成77人死亡，並導致總理奧利（KP Sharma Oli）辭職。

2025年9月6日，在加德滿都杜巴（Durbar）廣場舉行的因陀羅節（Indra Jatra）開幕日，尼泊爾總理奧利（KP Sharma Oli）（左二）向群眾揮手致意，加德滿都市長巴倫（Balendra Shah）（右二）以合十禮致意。（Getty Images）

尼泊爾選舉委員會表示，全國3,000萬人口中，近1,900萬人有資格參加這次選舉，早前Z世代抗議活動後新增的近100萬選民中，大部份是年輕人。而巴倫則在示威潮後成為尼泊爾Z世代的「非正式領導人」，並協助組建了由前首席大法官卡爾基（Sushila Karki）領導的臨時政府以監督投票。

政黨官員和分析人士29日表示，兩位領導人在尼泊爾3月的議會選舉前結盟，這將挑戰在過去30多年裡一直主導這個喜馬拉雅山國政治的老牌政黨——奧利領導的尼泊爾共產黨（聯合馬列）以及中間派的尼泊爾大會黨。