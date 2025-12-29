美國明年僅三分一企業有招聘計劃　66%打算裁員或維持現團隊規模

《華爾街日報》報道，美國企業普遍計劃在2026年保持精簡運營，同時依靠技術來執行更多任務。由於僅有少數企業打算招聘新員工，預料明年美國招聘需求增長將相對有限。



據報道，耶魯大學管理學院本月在曼哈頓中城舉辦了一場企業行政總裁峰會。參與的企業領袖中有66%表示，他們打算在明年裁員或維持現有團隊規模，僅三分之一有招聘的計劃。

人力資源公司Kelly Services行政總裁萊登預計：「你會看到很多企業持觀望態度……對資本的投資將繼續超過對人力的投資。」

美國招聘需求低迷的情況已持續多月，11月份的失業率上升到4.6%，是四年來的新高。今年以來，美國雖在醫療保健、教育等領域新增一些就業崗位，但越來越多跡象表明，白領勞動力市場正在萎縮。

近期，包括亞馬遜（Amazon）、威瑞森（Verizon）、塔吉特（Target）、聯合包裹（UPS）等多家知名企業都削減了白領職位，這加劇了員工的不安情緒。

美國企業不願聘用更多員工，反映了對美國經濟的擔憂，以及人工智能（AI）可在大型企業內承擔更多工作的觀點。其他一些企業則在冠病疫情後過度招聘，至今仍在調整人手。

美國聯邦儲備局理事沃勒在耶魯峰會上說：「我們的就業增長近乎零，這不是一個健康的勞動力市場。我與全國各地的企業行政總裁交談時，每個人都告訴我，『我們目前沒在招聘，因為我們正在觀望AI的發展趨勢。我們可以用它取代哪些崗位？又有哪些崗位是不可替代的？』」

沃勒指出，如果企業最終認為，它們需要更多人力來實現增長目標，那麼凍結招聘可能只是暫時的現象，但目前而言，企業根本不需要額外的勞動力。他說：「大家都害怕會失去工作。」

國際商業機器公司（IBM）行政總裁克里希納透露，目前公司在美國的自然減員率還不到2%，遠低於往常的7%。

富國銀行行政總裁沙夫本月早前預計，明年銀行將減少人手。

沙夫認為，AI技術將對員工人數產生「極其顯著」的影響，但這種影響可能要數年時間才會顯現。他說，富國銀行將繼續對員工進行再培訓，AI雖然不會完全取代人類，但確實可能會改變人們工作的方式。

招聘網站Indeed的經濟師預計，2026年美國失業率將繼續徘徊在4.6%左右。一些高薪行業，如數據分析、軟件開發、市場營銷和娛樂業將是新增職位最少的行業，醫療保健和建築等行業的招聘活動則會較多。不過，如果明年經濟取得增長，一些僱主可能會決定增聘人手，以推動企業增長。

