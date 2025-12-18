白宮總統「星光大道」突加設說明牌　特朗普趁機嘲前任民主黨總統

白宮「總統星光大道」（Presidential Walk of Fame）近日在歷任總統肖像下方添加帶有個人評價的說明牌匾，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府趁機對多位民主黨籍前總統提出嚴厲批評，並嘲諷拜登（Joe Biden）是美國歷史上最差總統。



在9月白宮公開總統肖像牆時，已用一張自動簽名機的照片替代拜登的肖像，而非用其相片。

2025年11月，特朗普與沙特阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）參觀白宮「總統星光大道」（Reuters）

至這次於12月17日公開的說明牌匾，把拜登稱為「眼瞓鬼拜登」（Sleepy Joe）及「美國史上最差總統」，另一民主黨籍前總統奧巴馬（Barack Obama）則被描述為「美國史上最具分裂性的政治人物之一」。

克林頓（Bill Clinton）肖像的下方則寫着「2016年，克林頓總統的妻子希拉里（Hillary Clinton）在總統選舉中敗給特朗普總統！」

白宮：許多由總統親自撰寫

牌匾內容被指充滿特朗普典型語言風格，白宮新聞秘書萊維特（Karoline Leavitt）稱其為「對每位總統及其政績的優雅描述」，且許多由總統本人親自撰寫。

+ 3

除抨擊政敵外，牌匾亦讚揚年輕時的特朗普獲前總統里根（Ronald Reagan）賞識，並稱讚共和黨籍前總統小布殊（George W. Bush）成立國土安全部，但批評其發動阿富汗與伊拉克戰爭「本不該發生」。

特朗普自身的兩塊牌匾寫着最高等的讚詞，稱其創造「史上最偉大經濟」，並預告會有「最好的未來」。