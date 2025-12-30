不滿甘迺迪中心加特朗普名　再有音樂家取消演出

經美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）大規模撤換董事會人事的甘迺迪表演藝術中心（John F. Kennedy Center for the Performing Arts）冠以特朗普名字、改為「特朗普－甘迺迪中心」（Trump-Kennedy Center）後，原定於12月31日晚上在該中心演出的爵士樂隊The Cookers、明年1月14日演出的歌手Kristy Lee均取消演出，並對改名表達不滿。



此前，美國音樂家Chuck Redd臨時取消24日晚上在該中心的演出，以回應改名事件。此舉遭到中心批評，並打算發起訴訟向他索償100萬美元（約777萬港元）。這名音樂家自2006年以來，就一直在甘迺迪中心主持節目「即興爵士」(Jazz Jams)。

美國爵士樂隊The Cookers。（thecookersmusic.com）

The Cookers在其網站上發表一篇聲明，表示：「爵士樂誕生於鬥爭，誕生於對自由的不懈追求：思想的自由、表達的自由以及充分展現人聲的自由。我們中的一些人已經創作這種音樂幾十年了，這段歷史至今仍在塑造我們。我們希望此刻能留下反思的空間，而不是怨恨。」

Kristy Lee在社交平台Instagram表示，自己只是一個來自阿拉巴馬州的民謠歌手：「當美國歷史開始可以被隨意禁止、抹殺、改名或重新包裝來滿足別人的虛榮心時，我晚上就無法站在舞台上、安心地睡覺。」

美國民謠歌手Kristy Lee。（Instagram/ kristyleemusic）

雖然取消中心演出，Kristy Lee打算1月14日在家舉行線上演出。她也在個人網站上發表聲明，強調取消演出的理由是「擔心甘迺迪中心的誠信問題」，並暗示改名損害該機構所需的獨立性。

美國前總統甘迺迪（John F. Kennedy）1963年遇刺身亡，國會隔年通過法案，將該中心命名為甘迺迪中心以紀念他。法律明確禁止董事會將該中心改建為紀念其他任何人的紀念館，也禁止在外牆上刻上其他人的名字。