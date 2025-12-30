孟加拉第一名女總理齊亞逝世　與哈西娜「雙后爭鬥」時代落幕

孟加拉首名女總理、主要反對黨孟加拉國民族主義黨（BNP）領袖、被罷黜前總理哈西娜（Sheikh Hasina）的宿敵齊亞（Khaleda Zia）周二（12月30日）清晨逝世，享年80歲。其政黨在社交媒體上宣布她於早上6點離世的消息。她與哈西娜長達30年的政治爭鬥終完結。



英國廣播公司（BBC）報道，醫生周一表示，齊亞去世前病情已「極其危急」，要接上生命維持系統。過去一個月，她因患有腎臟損傷、心臟病和肺炎等多種疾病一直在醫院接受治療。其逝世的消息傳出後，大批支持者聚集在達卡的埃弗凱爾醫院（Evercare Hospital）外悼念。

《衛報》指，齊亞是孟加拉國前總統拉赫曼（Ziaur Rahman）的遺孀，在丈夫1981年遇刺後步入政壇，並於1991年成為該國首名女總理。過去30年間，她和哈西娜輪流擔任總理，兩人之間始終存在激烈的政治競爭。報道稱，兩人的宿敵關係，定義該國近一代的政局。

孟加拉前總理哈西娜（Sheikh Hasina）的父親是孟加拉國父穆吉布（Mujibur Rahman）。她曾於1996年至2001年及2009年至2024年間擔任孟加拉國總理。（資料圖片，Reuters）

在哈西娜長期執政期間，齊亞多次因腐敗指控入獄、被軟禁。2024年底，哈西娜政權在民眾抗議中被推翻，齊亞隨後獲釋。去年11月，她曾誓言參加2026年2月舉行的大選。

孟加拉臨時領導人尤努斯（Muhammad Yunus）發表聲明，稱齊亞為「民主運動的象徵」。她的兒子塔里克（Tarique Rahman）已在英國流亡18年後返回孟加拉，將領導國民族主義黨備戰即將到來的大選。

中國外交部發言人林劍周二主持例行記者會時表示，中方對齊亞女士不幸辭世表示深切哀悼向孟加拉國臨時政府以及齊亞女士的家屬表示誠摯慰問。