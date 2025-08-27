比亞迪7月海外狂銷8萬輛！奪多國新能源榜冠軍　同比暴增159.5%

中國車企在全球汽車市場的影響力在加速顯現：7月，比亞迪銷量344,296輛，其中海外銷售80,178輛，按年增長159.5%。



在巴西、西班牙、意大利等國，比亞迪穩坐新能源銷冠，成為海外市場和用戶的信任之選，中國汽車品牌正在通過持續的技術創新和市場深耕，全球汽車產業格局正在逐步提升。

+ 14

巴西

2025年7月，比亞迪單月銷量9,691輛，按年大增60%，躋身品牌榜前十，位居新能源銷量榜第一。海鷗售出3,011輛，按年激增102.4%；宋PLUS銷量1825輛，成為第二大暢銷車型。豐富的產品矩陣實現純電+插混的全覆蓋，精準切入不同需求的消費客群。

比亞迪在巴西的銷量（中關村在線提供）

西班牙

比亞迪以2,158輛的單月銷量榮獲新能源品牌榜第一名，按年上漲665%；新近上市的宋PLUS EV在7月售出836輛，進入緊湊級SUV細分純電前十；緊隨其後的就是海鷗與海豹，這也顯示出了比亞迪在緊湊型和純電車型的產品吸引力與整體品牌認知度的雙重提升。在新舊動力並行、多元產品競合的西班牙市場裏，中國品牌比亞迪正在成為市場的熱門選擇。

比亞迪在西班牙的銷量（中關村在線提供）

意大利

7月，比亞迪以2019輛的銷量成績，穩居意大利新能源乘用車銷量榜首，佔據13%以上的市場份額。其中，插電式混合動力車銷量達1,408輛，佔該細分市場的16%；純電動車銷量達559輛，佔該細分市場的10%。這一成績不僅印證了其歐洲擴張策略的成效，更標誌着意大利汽車行業格局的深刻變革——這個傳統汽車市場，正以開放姿態加速擁抱電動化轉型。

比亞迪在意大利的銷量（中關村在線提供）

比亞迪除了在以上國家榮獲新能源品牌銷量第一之外，7月，比亞迪還在新加坡繼續穩坐全品牌銷冠，在土耳其榮膺插混銷量第一、在馬來西亞和埃及奪得電動車銷量第一。

海外銷量捷報連連的背後，是比亞迪全球化進程的全面提速和本地化策略的持續深耕。7月，比亞迪巴西工廠迎來首車下線、拉美新能源產業開啟新篇章；泰國第9萬輛新能源汽車交付，創造「卓越速度」新標杆；英國古德伍德賽道上騰勢、方程豹閃耀馳騁，在全球速度盛典盡顯中國力量；7月底再傳喜訊，2025年《財富》世界500強榜單揭曉，比亞迪位列第91位，連續四年上榜、成為上榜中國車企第一。

截至目前，比亞迪新能源汽車足跡已遍及全球112個國家和地區。海外市場不僅是銷量的競技場，更是品牌、技術與渠道佈局的長期拉鋸戰。比亞迪的全球化歷程是中國汽車走向全球的一個縮影，中國汽車品牌正在通過持續的技術創新和市場深耕，逐步改變全球汽車產業格局。

延伸閲讀：電動車是陷阱？首批車主警告：換電池抵半台車價 保值率低大崩盤（點擊連結看全文）

+ 4

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】