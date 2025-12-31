馬杜羅：委內瑞拉武裝部隊24小時內截停9架運毒飛機 創下紀錄
美國加大力量打擊委內瑞拉毒品之際，委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）於12月30日表示，該國玻利瓦爾國民武裝部隊於24小時內截停9架運毒飛機，創下紀錄。
馬杜羅在社交媒體發文說，委內瑞拉空軍時刻監視著異常情況，2025年是該國打擊販毒團夥和外敵的一年，共截停39架運毒飛機。其中，包括24小時內截停9架外國販毒飛機。
馬杜羅表示，委內瑞拉武裝部隊全天候保持戒備，依法打擊毒品走私。該國已建立起陸、空、海全方位打擊毒品犯罪的示範模式，並且取得顯著成效。
29日晚，委內瑞拉軍方戰略作戰指揮官拉雷斯（Domingo Antonio Hernández Lárez），在通報攔截運毒飛機的情況時強調，委內瑞拉不會成為跨國犯罪的平台，稱「這些產品不在委國生產和加工，也不在委國消費，委內瑞拉當然也不會成為這些非法產品的過境點。」
而在委國公布相關成果前，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）於29日表示，美國曾向委內瑞拉境內的大型毒品設施進行打擊。路透社報道，這是美國繼近期接連在海上打擊販毒船隻後，首度攻擊委國陸上目標。
