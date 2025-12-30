特朗普稱打擊委內瑞拉陸上目標　已摧毀裝卸毒品大型設施

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）12月29日透露，美方已擴大針對委內瑞拉毒品的打擊，在行動中摧毀了該國一座大型設施，地點在販毒船隻裝卸毒品的碼頭區域。路透社報道，這是特朗普針對委內瑞拉毒品打擊以來，首次在委內瑞拉陸地上行動。



圖為2025年9月15日，美國總統特朗普（Donald Trump）在社交平台上載短片，顯示美軍對一艘駛往美國的委內瑞拉販毒集團船隻進行了打擊。（@realDonaldTrump截圖）

特朗普在佛州迎接到訪的以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）時表示，該次行動令碼頭區域「發生了重大爆炸」。他指出，美國繼打擊販毒船後，進一步打擊實施毒品裝卸的區域，現在那裡已經不復存在。

路透社報道，特朗普未詳述行動細節，如時間地點、打擊目標，以及美國哪個部門參與執行等。當被問及中央情報局（CIA）有否參與時，特朗普拒絕證實。另外，他也談及最近委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）的通話，稱沒什麼結果。

2025年12月10日，美國司法部長邦迪（Pam Bondi）在網上發布影片，片中可見美軍在委內瑞拉海岸附近扣押一艘油輪的軍事行動中，美軍士兵使用繩索降落到油輪上。（Reuters）

路透社指出，特朗普先前曾表示，他已授權CIA在委內瑞拉進行秘密行動。而上星期，他在一次電台節目中也提及，美國已針對委內瑞拉境內「大型設施」的進行打擊。不過，委內瑞拉官方未有回應。

美國此前對對委內瑞拉毒品的打擊行動，主要集中於海上疑似販毒船隻。近期美軍在加勒比海和東太平洋地區展開20多次攻擊，造成超過100人喪生。