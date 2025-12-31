路透：中國內地對晶片製造商實施50%國產設備佔比規定
撰文：羅保熙

路透社12月31日引述消息人士報道，內地為加快國產晶片進程，要求晶片製造商在新增產能時，至少要用50%國產設備，長遠目標是將比例提升至100%，其目標是推動建構自給自足的半導體供應鏈。
報道指，內地有關部門近月向申請新建或擴建廠房的晶片生產商發出通知，要求他們通過採購招標，證明工廠採用的設備有至少一半是國產設備。不符合要求的話，申請通常都會被駁回，惟對高端晶片則作彈性處理，因內地設備未能完全配合。不過長遠而言，當局仍希望提高國產設備使用比例達100%。
報道還引述公開採購數據指，與內地政府有關的企業，今年訂購國產光刻機及零件的訂單數量均創下歷來新高，有多達421張，總值8.5億人民幣，顯示內地對相關研發技術的需求激增。
在中美持續角力之下，內地近年積極自主研發及生產晶片，務求在晶片領域上擺脫對美國等西方國家依賴，打造自給自足供應鏈。
