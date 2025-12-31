路透：中國內地對晶片製造商實施50%國產設備佔比規定

路透社12月31日引述消息人士報道，內地為加快國產晶片進程，要求晶片製造商在新增產能時，至少要用50%國產設備，長遠目標是將比例提升至100%，其目標是推動建構自給自足的半導體供應鏈。



報道指，內地有關部門近月向申請新建或擴建廠房的晶片生產商發出通知，要求他們通過採購招標，證明工廠採用的設備有至少一半是國產設備。不符合要求的話，申請通常都會被駁回，惟對高端晶片則作彈性處理，因內地設備未能完全配合。不過長遠而言，當局仍希望提高國產設備使用比例達100%。

報道還引述公開採購數據指，與內地政府有關的企業，今年訂購國產光刻機及零件的訂單數量均創下歷來新高，有多達421張，總值8.5億人民幣，顯示內地對相關研發技術的需求激增。

中美國旗・中美關係：2023年7月8日，在中國北京釣魚台國賓館，一名工作人員走過美國財政部長耶倫和中國國務院副總理何立峰會晤會場前方懸掛的美國和中國國旗。（Pool via REUTERS）

在中美持續角力之下，內地近年積極自主研發及生產晶片，務求在晶片領域上擺脫對美國等西方國家依賴，打造自給自足供應鏈。