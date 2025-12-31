俄羅斯公布烏無人機襲普京官邸影片　烏克蘭：連編故事都敷衍了事

俄羅斯國防部12月31日公布一段含有無人機殘骸橫置在雪地上的影片，聲稱這架無人機襲擊俄羅斯總統普京（Vlamidir Putin，又譯普丁或蒲亭）官邸。烏克蘭外交部當日對此表示可笑，稱俄方「連編故事都敷衍了事（not serious even about fabricating the story）」。



路透社引述烏克蘭外交部發言人Heorhii Tykhyi強調，未發生俄方所指的襲擊，俄方說法可笑，因對方花費兩天時間才「拿出這份證據」，並且所展示的所謂證據，恰恰說明俄方連編故事都不認真。

此外，俄羅斯國防部還一併在網上發布涉事無人機的飛行地圖，地圖顯示，這些無人機是從烏克蘭蘇梅州和切爾尼戈夫州境內發射的。其中一部份飛行路徑偏向東側，接近直線；另一部份則沿俄羅斯與白羅斯在布良斯克州和斯摩稜斯克州的邊界，以及特維爾州和普斯科夫州的邊界上空，採取了更長、更迂迴的路線。

歐洲議員：質疑西方是否參與襲擊普京官邸

俄衛網引述盧森堡歐洲議會議員費爾南・卡爾泰澤指，基輔襲擊俄羅斯總統普京官邸後，隨之而來的是西方國家是否參與實施此類行動的問題。

卡爾泰澤表示此類行動「考慮不周」，因為「這可能給烏克蘭造成嚴重的後果，包括影響其國際上的聲譽」。

他說：「其次，問題在於是否有任何西方國家或西方機構協助烏克蘭執行此類行動，例如提供飛行坐標。這個問題的答案可能會在烏克蘭盟友陣營中播下分裂的種子」。

俄羅斯總統外交政策助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）12月29日表示，普京和美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）當天再通電話，就烏克蘭問題的談判進展進行磋商，他稱，對於烏方無人機不久前襲擊俄總統官邸，特朗普感到「震驚和憤怒」，普京表示將重新審視俄方在烏克蘭問題上的立場，且將予以「最嚴厲回應」。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周一表示，普京在通話中告訴他烏克蘭試圖發動襲擊，他對此感到「非常憤怒」，但同樣表示需要查證證據。