美國特使：美方與歐洲團隊討論俄烏和平　新的一年將繼續推動方案

美國中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）1月1日在社交平台發文，稱美國團隊與英法德烏四國的代表舉行通話，討論如何推進俄烏和平進程的下一步，並確保事項得以落實，包括確保與強化為烏克蘭提供的安全保障的實施，以及烏克蘭戰後治理等議題，將在新的一年中繼續



威特科夫在帖文中表示，今次通話後，「我們專注於如何以實際方式推動討論，包括強化安全保證，並發展有效的緩衝機制，以幫助結束戰爭並確保戰火不再重燃。」

有份參加通話的烏克蘭談判代表團成員、國家安全與國防委員會秘書烏梅羅夫（Rustem Umerov）也在社交平台發文，指與會各方協調立場，計劃在1月與歐洲和美國盟友舉行進一步的會談，他預告將有超過10個國家派出代表，還包括北約（NATO）與歐盟人員，參加1月3日舉行的歐洲盟友會議，預料美方將會以視像方式出席。

他還指參加通話的美方人員包括國務卿魯比奧（Marco Rubio）、特朗普女婿庫什納（Jared Kushner），此外，英國首相國家安全事務顧問鮑威爾（Jonathan Powell）、法國總統外事顧問博納（Emmanuel Bonne）、德國外交政策顧問紹特（Günter Sautter）。