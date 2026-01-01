特朗普：罪案已減少　正從芝加哥、洛杉磯和波特蘭撤走國民警衛隊

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）12月31日在社交平台發文，表示自國民警衛隊進駐後，芝加哥、洛杉磯和波特蘭三個城市的罪案減少，因此正在從三地撤走部隊，但強調當犯罪率再次飆升時，或許會以截然不同且更強大的形式回歸。



特朗普周三寫道：「若不是聯邦政府介入，這三座城市早就消失了......不敢相信，這些極度無能的民主黨市長和州長們，竟然想要我們撤走，尤其是在我們取得極大成果之際？」

雖然特朗普堅稱，國民警衛隊的駐扎令三座城市的犯罪率下降，但波特蘭市長威爾遜（Keith Wilson）辦公室在聲明中表示，該市犯罪率下降應歸功於當地警方和公共安全項目的努力；芝加哥官員30日也在聲明中表達了類似的觀點。

芝加哥所在的伊利諾伊州州長普里茨克（J. B. Pritzker）在社交平台X（舊稱Twitter）上表示：「特朗普又撒謊了，他在法庭上敗訴，因為伊利諾伊州反對他試圖用國民警衛隊將美國城市軍事化的企圖。現在他被迫讓步。」

加州一位聯邦法官上月裁定特朗普必須停止向洛杉磯部署國民警衛隊，並指示將這些部隊的管轄權歸還該州的民主黨州長。美國最高法院其後亦拒絕了特朗普在芝加哥部署國民警衛隊的請求。